В Уфе мужчина упал с восьмого этажа: ведется расследование

Инцидент произошел в Уфе в субботу, 4 мая, на территории стройки многоквартирного жилого дома в границах улиц Авроры и Батырской. Мужчина, занимавшийся монтажом опалубки лестничного марша, упал с высоты восьмого этажа. От полученных в результате падения травм он скончался.