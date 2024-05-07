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Рабочий погиб на стройке в Уфе

В Уфе мужчина упал с восьмого этажа: ведется расследование

7 мая 2024, 09:34
Фото: 1MI

Рабочий погиб на стройке в Уфе

Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимы с жизнью, сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.

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Инцидент произошел в Уфе в субботу, 4 мая, на территории стройки многоквартирного жилого дома в границах улиц Авроры и Батырской. Мужчина, занимавшийся монтажом опалубки лестничного марша, упал с высоты восьмого этажа. От полученных в результате падения травм он скончался.

Напомним, ранее трагический инцидент произошел на подземном руднике в Хайбуллинском районе. 37-летний геолог, предположительно, оказался под колесами погрузочно-доставочной машины. Приехавшие на место происшествия медики вынуждены были констатировать смерть мужчины.

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