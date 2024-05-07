В Уфе мужчина упал с восьмого этажа: ведется расследование

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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В Башкирии расследуют гибель 39-летнего плотника ООО «Стройпарк»
Инцидент произошел в Уфе в субботу, 4 мая, на территории стройки многоквартирного жилого дома в границах улиц Авроры и Батырской. Мужчина, занимавшийся монтажом опалубки лестничного марша, упал с высоты восьмого этажа. От полученных в результате падения травм он скончался.
Напомним, ранее трагический инцидент произошел на подземном руднике в Хайбуллинском районе. 37-летний геолог, предположительно, оказался под колесами погрузочно-доставочной машины. Приехавшие на место происшествия медики вынуждены были констатировать смерть мужчины.