«Уфаводоканал» прокомментировал смерть слесаря-ремонтника

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Пресс-служба ГУП РБ «Уфаводоканал» прокомментировала Mkset.ru информацию о смерти работника.
Ранее мы сообщали о том, что в первую неделю февраля зафиксировано три смертельных случая, связанных с выполнением трудовых обязанностей. По «Оперативным данным о несчастных случаях на производстве», в список попал 65-летний слесарь-ремонтник ГУП РБ «Уфаводоканал».
В пресс-службе государственного предприятия рассказали свою версию событий. По словам представителя организации, ухудшение общего состояния здоровья работника произошло до начала рабочего дня. Для него была вызвана скорая помощь, которая доставила мужчину в Городскую клиническую больницу №13. Слесарь-ремонтник скончался в учреждении здравоохранения.
Связана ли смерть работника с производственным процессом, установит расследование — пояснили в Гострудинспекции.
Недавно трудовая инспекция расследовала несчастный случай со строителем, который сорвался в шахту лифта. Рабочий трудился на застройщика известного жилого комплекса.