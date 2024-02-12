«Уфаводоканал» прокомментировал смерть слесаря-ремонтника

Ранее мы сообщали о том, что в первую неделю февраля зафиксировано три смертельных случая, связанных с выполнением трудовых обязанностей. По «Оперативным данным о несчастных случаях на производстве», в список попал 65-летний слесарь-ремонтник ГУП РБ «Уфаводоканал».