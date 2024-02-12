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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Пресс-служба «Уфаводоканала» рассказала об обстоятельствах смерти работника

«Уфаводоканал» прокомментировал смерть слесаря-ремонтника

12 февраля 2024, 05:26
Фото: 1MI

Пресс-служба «Уфаводоканала» рассказала об обстоятельствах смерти работника

В предприятии считают, что несчастный случай не связан с производством.

Пресс-служба ГУП РБ «Уфаводоканал» прокомментировала Mkset.ru информацию о смерти работника.

Ранее мы сообщали о том, что в первую неделю февраля зафиксировано три смертельных случая, связанных с выполнением трудовых обязанностей. По «Оперативным данным о несчастных случаях на производстве», в список попал 65-летний слесарь-ремонтник ГУП РБ «Уфаводоканал».

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В пресс-службе государственного предприятия рассказали свою версию событий. По словам представителя организации, ухудшение общего состояния здоровья работника произошло до начала рабочего дня. Для него была вызвана скорая помощь, которая доставила мужчину в Городскую клиническую больницу №13. Слесарь-ремонтник скончался в учреждении здравоохранения.

Связана ли смерть работника с производственным процессом, установит расследование — пояснили в Гострудинспекции.

Недавно трудовая инспекция расследовала несчастный случай со строителем, который сорвался в шахту лифта. Рабочий трудился на застройщика известного жилого комплекса.

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#Уфа#Новости Башкирии#Смерть рабочего#Идэль Гумеров#Уфаводоканал#Гострудинспекция#Комментарий
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