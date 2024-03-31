Водитель «Башавтотранса» и сиделка: сколько рабочих погибло в Башкирии в марте

Список смертельных случаев в марте 2024 года

1. 1 марта 2024 года. Работодатель: ООО «Стерлитамакский фиброцементный завод». Данные об организации: 453107, РБ, г. Стерлитамак, ул Техническая, влд. 2Б, Производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента. Обстоятельства происшествия: На оператора наехала плита, при попытке оказания помощи сменный мастер получил травму руки. Информация о погибшем: Оператор волнировочно-стопирующего агрегата, 52 года.

2. 6 марта 2024 года. Работодатель: ГБСУСОССЗН Серафимовский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей. Данные об организации: 452781, РБ, Туймазинский р-н, , 2 Серафимовский с/с, с. Серафимовский, ул. 55 летия Победы. д. 11, Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая. Обстоятельства происшествия: Обнаружена без сознания. Информация о погибшем: Помощник по уходу (сиделка), 61 год.

3. 14 марта 2024 года. Работодатель: Филиал ГУП «Башавтотранс» РБ — Стерлитамакское ПАТП. Данные об организации: Фактический адрес: 453118, РБ, г. Стерлитамак, ул. Западная, д. 6, Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров. Обстоятельства происшествия: Ухудшение состояния здоровья. Информация о погибшем: Водитель автомобиля, 63 года.

4. 15 марта 2024 года. Работодатель: ООО «СТРОЙТРАНСНЕФТЕГАЗ». Данные об организации: 453305, РБ, г. Кумертау, ул. Пушкина, д. 5, кв. 22, Строительство жилых и нежилых зданий. Обстоятельства происшествия: Обнаружен без признаков жизни. Информация о погибшем: Монтажник, 44 года.

5. 22 марта 2024 года. Работодатель: ООО «АК+». Данные об организации: 450097, РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 2, к. 28 Производство прочей мебели. Обстоятельства происшествия: Произошло падение листов ЛДСП на голову. Информация о погибшем: Оператор станка, 33 года.

6. 25 марта 2024 года. Работодатель: АО «Мелеузовские тепловые сети». Данные об организации: 453851, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха. Обстоятельства происшествия: Ухудшение состояния здоровья. Информация о погибшем: Водитель автомобиля, 56 лет.

7. 26 марта 2024 года. Работодатель: ООО «Башкирские распределительные электрические сети». Данные об организации: Юридический адрес: 450096, РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 126, фактич.адрес: 452601, РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, д. 54. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Обстоятельства происшествия: ДТП. Информация о погибшем: Электромонтер-водитель оперативно-выездной бригады, 57 лет.

8. 26 марта 2024 года. Работодатель: ФКУ Военный комиссариат Республики Башкортостан. Данные об организации: 450008, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 14, Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности. Обстоятельства происшествия: ДТП. Информация о погибшем: Военный комиссар, 56 лет.