Железобетонная свая насмерть придавила рабочего в Башкирии

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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В Благовещенске при выполнении работ в среду, 19 июля, погиб рабочий АО «Благовещенский завод МЖБК». По данному факту проводится расследование.
Сообщается, что 50-летний сотрудник предприятия проводил ремонт на втором ярусе объекта, когда сверху на него упала свая, находившаяся на четвертом ярусе. В результате мужчина получил тяжелую сочетанную травму, ставшую впоследствии причиной его смерти.
Напомним, ранее, на бывшей площадке УМПО в деревне Щепное 34-летний мужчина проводил осмотр трансформаторной. В ходе проверки он получил поражение электрическим током, отчего впоследствии скончался.