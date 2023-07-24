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Железобетонная свая насмерть придавила рабочего в Башкирии

24 июля 2023, 09:51
Фото: 1MI
50-летний арматурщик проводил осмотр объекта, когда на него обрушилась свая с верхнего яруса, сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции

В Благовещенске при выполнении работ в среду, 19 июля, погиб рабочий АО «Благовещенский завод МЖБК». По данному факту проводится расследование.

Сообщается, что 50-летний сотрудник предприятия проводил ремонт на втором ярусе объекта, когда сверху на него упала свая, находившаяся на четвертом ярусе. В результате мужчина получил тяжелую сочетанную травму, ставшую впоследствии причиной его смерти.

Напомним, ранее, на бывшей площадке УМПО в деревне Щепное 34-летний мужчина проводил осмотр трансформаторной. В ходе проверки он получил поражение электрическим током, отчего впоследствии скончался.

#Новости Башкирии#Происшествия#Смерть рабочего#Производственный травматизм#Травма#Азамат Нухов
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