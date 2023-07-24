Железобетонная свая насмерть придавила рабочего в Башкирии

Сообщается, что 50-летний сотрудник предприятия проводил ремонт на втором ярусе объекта, когда сверху на него упала свая, находившаяся на четвертом ярусе. В результате мужчина получил тяжелую сочетанную травму, ставшую впоследствии причиной его смерти.