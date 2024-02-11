Рабочий «Уфаводоканала» скончался на рабочем месте

Кроме смертельных случаев, в Гострудинспекцию поступили сообщения о тяжёлых травмах работников. Так, 2 февраля грузчик ООО «Транспортная компания „КомСервис“ выгружал отходы, но оказался в „мёртвой зоне“ захватывающего устройства. Из-за этого работник упал на землю и повредил спину.