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В Башкирии за первые дни февраля на работе погибло 3 человека

Рабочий «Уфаводоканала» скончался на рабочем месте

11 февраля 2024, 06:39
Фото: 1MI

В Башкирии за первые дни февраля на работе погибло 3 человека

Все погибшие в первую неделю февраля — старше 50 лет.

В Башкирии 3 рабочих погибли при выполнении трудовых обязанностей — следует из отчёта Гострудинспекции.

1 февраля из-за резкого ухудшения состояния здоровья погиб слесарь-ремонтник ООО «Газпром нефтехим Салават». Ему было 57 лет.

На следующий день на 50-летнего газорезчика, работавшего на индивидуального предпринимателя Холматова Р. Р., с крыши упала труба. Работник получил удар по голове.

5 февраля стало плохо слесарю-ремонтнику «Уфаводоканала». 65-летнего слесаря-ремонтника спасти не удалось.

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Кроме смертельных случаев, в Гострудинспекцию поступили сообщения о тяжёлых травмах работников. Так, 2 февраля грузчик ООО «Транспортная компания „КомСервис“ выгружал отходы, но оказался в „мёртвой зоне“ захватывающего устройства. Из-за этого работник упал на землю и повредил спину.

Две производственных травмы зафиксированы на УМПО. Плавильщик 30 лет потерял сознание и упал, из-за чего ударился головой. А водитель электро- и автотележки 48 лет получил травму глаза. Причина последнего не сообщается.

Недавно трудовая инспекция расследовала несчастный случай с рабочим, задействованным в строительстве ЖК «Новалэнд».

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#Общество#Происшествия#Охрана труда#Новости Башкирии#Смерть рабочего#Смерть на производстве#Идэль Гумеров#Гострудинспекция
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