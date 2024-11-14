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Рынок жилья

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Ноябрь
Цены на квартиры в Уфе начали падать
14 ноября, 03:00
Цены на квартиры в Уфе установили антирекорд
6 ноября, 16:30
Цены на квартиры в Башкирии взлетели на треть
1 ноября, 05:00
Октябрь
Взбесившиеся цены на квартиры успокоились в Уфе
30 октября, 17:28
Сентябрь
Названа настоящая цена квартир в Башкирии
29 сентября, 05:25
Август
Цена на квартиры в Уфе шокируют
20 августа, 09:50
Небоскрёбы в Уфе готовы возводить строители
6 августа, 09:22
Июль
«Квадрат» в Уфе стоит ₽150 000
17 июля, 07:46
Февраль
Может ли в Башкирии лопнуть ипотечный пузырь?
Каким образом образуется «ипотечный пузырь», какие могут быть последствия его образования, рассказал эксперт Валерий Кузнецов.
15 февраля, 07:35
Стало известно, как в Башкирии за год изменились цены на жильё
В 2023 году цены сильнее всего росли в последние три месяца.
11 февраля, 08:03
Декабрь 2023
«За 5,5 млн рублей»: средняя стоимость загородного дома в Башкирии выросла
Согласно исследованию, проведенному экспертами площадки «Мир квартир», стоимость загородной недвижимости в большинстве регионов России выросла
7 декабря 2023, 03:30
Ноябрь 2023
Однушка почти за 20: в Уфе на десятки процентов подорожала аренда квартир
Удешевление зафиксировано лишь в нескольких городах.
30 ноября 2023, 08:22

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