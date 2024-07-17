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«Квадрат» в Уфе стоит ₽150 000

«Квадрат» в Уфе стоит ₽150 000

17 июля 2024, 07:46
Фото: 1MI
Всё чаще застройщики выбирают проекты под бизнес-класс и элит-класс, сообщает «Яндекс.Недвижимость».

Средняя стоимость квадратного метра в жилых новостройках в Уфе в июне 2024 года составила ₽150 000. По данным «Яндекс.Недвижимости», цена «квадрата» в новостройке на 38% больше стоимости аналогичной площади на вторичном рынке жилья. Аналитики сервиса оценили рынок жилья Уфы и пришли к выводу, что такой разрыв в стоимости обусловлен уровнем качества новостроек. Всё чаще застройщики берутся реализовывать проекты бизнес-класса и элитного класса. Такие дома — 25% всего строящегося летом 2024 года нового жилья в столице Башкирии.

Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что в первом полугодии в Башкирии произошел бум ипотечного кредитования на строительству или покупку частого дома. Средний размер жилищного кредита — около ₽5 млн. Методом нехитрых подсчетов вычисляем, что этой суммы хватило бы на элитную «однушку» в 33 квадратных метра, расположенную в Уфе.

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