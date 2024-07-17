«Квадрат» в Уфе стоит ₽150 000

Средняя стоимость квадратного метра в жилых новостройках в Уфе в июне 2024 года составила ₽150 000. По данным «Яндекс.Недвижимости», цена «квадрата» в новостройке на 38% больше стоимости аналогичной площади на вторичном рынке жилья. Аналитики сервиса оценили рынок жилья Уфы и пришли к выводу, что такой разрыв в стоимости обусловлен уровнем качества новостроек. Всё чаще застройщики берутся реализовывать проекты бизнес-класса и элитного класса. Такие дома — 25% всего строящегося летом 2024 года нового жилья в столице Башкирии.