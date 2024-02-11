Стало известно, как в Башкирии за год изменились цены на жильё

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Башкортостанстат опубликовал обновлённые данные о ценах на рынке жилья. Один квадратный метр в новом доме в конце 2023 года подорожал по сравнению с первыми месяцами на 11,4 тыс рублей. На «вторичном» рынке за это же время цены выросли на 8,1 тыс рублей.
По предварительной оценке, по итогам последнего квартала 2023 года квадратный метр жилья на первичном рынке стоил 122,3 тыс рублей. За год этот показатель вырос на 7,47% — с 113,8 тыс рублей. Наибольший рост в 2023 году был продемонстрирован с октября по декабрь — на 4,62%. Эксперты связывали осенний рост цен с повышением ключевой ставки.
По сравнению с концом 2021 года цены выросли на 47,1% — с 83,1 тыс рублей за «квадрат».
«Вторичка» за с конца 2022 по конец 2023 года подорожала на 11,8%, с конца 2021 года — на 33,93%.
Средние цены на квадратный метр жилья рассчитывались аналитиками из фактических цен сделок.
Недавно мы выяснили, что большинство населения Башкирии предпочитает жить в частном доме — на этот сегмент приходится более 60% нового жилья.