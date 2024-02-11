Стало известно, как в Башкирии за год изменились цены на жильё

По предварительной оценке, по итогам последнего квартала 2023 года квадратный метр жилья на первичном рынке стоил 122,3 тыс рублей. За год этот показатель вырос на 7,47% — с 113,8 тыс рублей. Наибольший рост в 2023 году был продемонстрирован с октября по декабрь — на 4,62%. Эксперты связывали осенний рост цен с повышением ключевой ставки.