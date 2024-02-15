Может ли в Башкирии лопнуть ипотечный пузырь?

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Коммерческий директор RDI Group Валерий кузнецов рассказал изданию NEWIA.RU о рисках, возникающих на жилищном рынке. По его словам, один из признаков образования ипотечного пузыря — резкий рост числа заёмщиков с просроченной задолженностью и снижение покупательной способности населения.
На сегодняшний день не приходится говорить о сформированном ипотечном пузыре, но эксперт в области продаж и стратегического планирования уверяет, что риски такого явления были неизбежны, поэтому неудивительны попытки Центрального банка России регулировать ипотечное кредитование, а также жёсткие меры в ДКП.
Главный источник роста ипотечного кредитования — искусственное подогревание спроса на жильё за счёт низкой ставки для займов и малого процента первоначального взноса. То есть, на такую «удочку» попадаётся большое количество граждан с не самыми высокими доходами, что способствует увеличению объёмов кредитования. Однако перспективы закрыть кредиты были для многих непонятны, считает собеседник.
Последствия образования ипотечного пузыря могут быть серьёзными, но в то же время процесс может привести не только к резкому «схлопыванию» — например, меры по стабилизации экономики могут позволить его постепенному сдуванию. Один из способов — снижение уровня инфляции, благодаря которому можно будет опустить «планку» ключевой ставки. За этим должно последовать снижение процентов по займам и уменьшение разрывов на первичном и вторичном рынках жилья. В случае, если государство откажется от поддержки отрасли, будут «отсечены» от ипотеки граждане, которые не способны вовремя справиться с ипотечными платежами, беря дешёвую ипотеку, способствуя образованию пузыря.
Схлопывание ипотечного пузыря возможно в том случае, когда образуется очень большая масса граждан, которые не способны расплатиться по кредитам. Тогда кредитные организации вынуждены будут массово реализовывать залоговое жильё, за чем последует обвал цен на рынке. А это приведёт к обвалу рынка.