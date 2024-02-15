Может ли в Башкирии лопнуть ипотечный пузырь?

Последствия образования ипотечного пузыря могут быть серьёзными, но в то же время процесс может привести не только к резкому «схлопыванию» — например, меры по стабилизации экономики могут позволить его постепенному сдуванию. Один из способов — снижение уровня инфляции, благодаря которому можно будет опустить «планку» ключевой ставки. За этим должно последовать снижение процентов по займам и уменьшение разрывов на первичном и вторичном рынках жилья. В случае, если государство откажется от поддержки отрасли, будут «отсечены» от ипотеки граждане, которые не способны вовремя справиться с ипотечными платежами, беря дешёвую ипотеку, способствуя образованию пузыря.