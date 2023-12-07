mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:32

Updated Сегодня, 03:32

Стоимость загородной недвижимости в Башкирии увеличилась на 14%

«За 5,5 млн рублей»: средняя стоимость загородного дома в Башкирии выросла

7 декабря 2023, 03:30
Фото: 1MI

Стоимость загородной недвижимости в Башкирии увеличилась на 14%

Согласно исследованию, проведенному экспертами площадки «Мир квартир», стоимость загородной недвижимости в большинстве регионов России выросла

За текущий год стоимость загородных домов в Башкирии возросла на более чем пять миллионов рублей, что составляет рост на 14,1%, сообщает федеральный портал «Мир квартир».

В контексте всей России, республика занимает 46-е место по стоимости загородной недвижимости, отставая от лидеров, таких как Москва, где цена достигает почти 26 миллионов рублей, Санкт-Петербург с 19 миллионами и Московская область, где цены остановились на отметке около 15 миллионов.

Аналитики также выделили регионы с самыми доступными ценами на дачные дома. В Курганской области можно обнаружить самые бюджетные предложения, где цены начинаются от чуть более 3 миллионов рублей. Аналогичные низкие ценники наблюдаются в Еврейской автономной и Кемеровской областях.

Ранее Mkset сообщал о ценах аренды жилья в Уфе. По итогам ноября средняя цена за однушку составила 19 538 рублей.

#Общество#Экономика#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Загородная недвижимость#Рынок жилья
Подпишитесь
Дефицит кадров: почему в Башкирии дорожают яйца?
Вчера, 09:46
Подавляющее большинство коррупционных преступлений в Башкирии совершается чиновниками
Вчера, 13:17
Размер средней зарплаты в Уфимском районе превысил 70 тысяч рублей
Вчера, 03:56
Рэперу из Уфы Моргенштерну* грозит новый штраф
Вчера, 03:32
Аномальные холода придут в Башкирию на этой неделе
Вчера, 06:02
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12