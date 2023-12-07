«За 5,5 млн рублей»: средняя стоимость загородного дома в Башкирии выросла

В контексте всей России, республика занимает 46-е место по стоимости загородной недвижимости, отставая от лидеров, таких как Москва, где цена достигает почти 26 миллионов рублей, Санкт-Петербург с 19 миллионами и Московская область, где цены остановились на отметке около 15 миллионов.