«За 5,5 млн рублей»: средняя стоимость загородного дома в Башкирии выросла

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:32
За текущий год стоимость загородных домов в Башкирии возросла на более чем пять миллионов рублей, что составляет рост на 14,1%, сообщает федеральный портал «Мир квартир».
В контексте всей России, республика занимает 46-е место по стоимости загородной недвижимости, отставая от лидеров, таких как Москва, где цена достигает почти 26 миллионов рублей, Санкт-Петербург с 19 миллионами и Московская область, где цены остановились на отметке около 15 миллионов.
Аналитики также выделили регионы с самыми доступными ценами на дачные дома. В Курганской области можно обнаружить самые бюджетные предложения, где цены начинаются от чуть более 3 миллионов рублей. Аналогичные низкие ценники наблюдаются в Еврейской автономной и Кемеровской областях.
Ранее Mkset сообщал о ценах аренды жилья в Уфе. По итогам ноября средняя цена за однушку составила 19 538 рублей.