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Posted 1 ноября, 05:00

Published 1 ноября, 05:00

Modified 1 ноября, 05:03

Updated 1 ноября, 05:03

Цены на квартиры в Башкирии взлетели на треть

Цены на квартиры в Башкирии взлетели на треть

1 ноября 2024, 05:00
Фото: 1MI.
В III квартале 2024 года средние цены на жилье показали значительный рост, сообщает в пятницу, 1 ноября, статистика Башстата.

Согласно свежим данным о динамике цен на рынке жилья, средняя стоимость квадратного метра в первом квартале 2024 года составила 127,2 тысячи рублей. Однако уже ко второму кварталу она поднялась до 131,3 тысячи рублей, а по предварительным данным третьего квартала достигла 135,8 тысячи рублей. Это значит, что за полгода цена на первичном рынке выросла почти на 6,6%.

Не менее интересная ситуация наблюдается и на вторичном рынке жилья. В начале 2024 года средняя цена за квадратный метр составляла 99,3 тысячи рублей, и к третьему кварталу она увеличилась до 104 тысяч рублей. Это также подтверждает общую тенденцию роста цен — за девять месяцев стоимость жилья на вторичном рынке возросла более чем на 4,7%.

Такое значительное подорожание квартир вызывает множество вопросов у потенциальных покупателей. Что же стало причиной этого скачка? Эксперты указывают на несколько факторов: это и рост спроса на жилье, и ограниченное предложение, и влияние экономической ситуации в стране.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии вернули ипотеку по сниженному проценту, но только для определенной категории граждан.

Ипотеку под 5% вернули в Башкирии
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