Цены на квартиры в Башкирии взлетели на треть

Не менее интересная ситуация наблюдается и на вторичном рынке жилья. В начале 2024 года средняя цена за квадратный метр составляла 99,3 тысячи рублей, и к третьему кварталу она увеличилась до 104 тысяч рублей. Это также подтверждает общую тенденцию роста цен — за девять месяцев стоимость жилья на вторичном рынке возросла более чем на 4,7%.