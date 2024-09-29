Названа настоящая цена квартир в Башкирии

Согласно приказу, квадратный метр жилплощади в регионе в IV квартале 2024 года должен стоить ₽116 тысяч. Это почти на ₽3 тысячи дороже, чем в июле — сентябре. Отметим, что ещё в конце 2023 года «квадрат» в квартирах Башкирии оценивался в ₽101 тысячу.