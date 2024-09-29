mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября, 05:25

Published 29 сентября, 05:25

Modified 29 сентября, 09:32

Updated 29 сентября, 09:32

Названа настоящая цена квартир в Башкирии

Названа настоящая цена квартир в Башкирии

29 сентября 2024, 05:25
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Российское правительство выпустило приказ о повышении средней стоимости «квадрата» жилья в регионах, аналогичный документ вслед за федеральными поправками должны принять субъекты страны, в том числе Республика Башкортостан.

Согласно приказу, квадратный метр жилплощади в регионе в IV квартале 2024 года должен стоить ₽116 тысяч. Это почти на ₽3 тысячи дороже, чем в июле — сентябре. Отметим, что ещё в конце 2023 года «квадрат» в квартирах Башкирии оценивался в ₽101 тысячу.

Отметим, что в Приволжском федеральном округе по стоимости жилья Башкортостан уступает лишь Нижегородской области — там установили цену в ₽142 тысячи — а также своему вечному визави, Татарстану, где средняя рыночная стоимость жилья составляет ₽151 тысячу.

Купить дом в Башкирии стало дешевле
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии упала стоимость загородных домов.

Читайте также:
В Уфе начались посадки после скандала с аллейМэр Уфы обнулил свой успехОнкобольную оставили без лекарств в Уфе
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Чиновники#Жилье#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Цены#Недвижимость#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Документы#Стоимость жилья#Белебей#Мелеуз#Рынок жилья#Республика Башкортостан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика