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Updated Сегодня, 08:24

Уфа оказалась в четвёртом десятке по съёму жилья

Однушка почти за 20: в Уфе на десятки процентов подорожала аренда квартир

30 ноября 2023, 08:22
Фото: 1MI

Уфа оказалась в четвёртом десятке по съёму жилья

Удешевление зафиксировано лишь в нескольких городах.

В Уфе цена на аренду жилья за 2023 год подорожала более, чем на 20%. На исследование портала «Мир квартир» обратили внимание в РБК-Уфа.

В исследовании говорится, что по итогам ноября средняя цена за однушку составила 19 тыс 538 ₽. По это показателю Уфа занимает 36 место среди городов России. В Казани такую же квартиру можно снять за 25 тыс 889 рублей — столица Татарии находится на 12 месте. В лидерах — Москва (45,9 тыс), Сочи (32,7 тыс), Санкт-Петербург (32,3 тыс). В числе тех городов, где съёмное жильё дешевле — Пермь, Волгоград, Ижевск, Ульяновск, Оренбург и другие.

Наибольший рост за 11 месяцев продемонстрировали ценники в Кирове (+45%), Набережных Челнах (+44%) и Новосибирске (+40,1%). Аренда подешевела в Чите, Грозном и Твери.

За ноябрь ценник на однокомнатные квартиры в Уфе подскочил на 2,1%. На двушки — на 3%, достигнув значения 25 тыс 559 руб, на трёшки — на 5,5%, теперь такая квартира обойдётся в 34 тыс 384 руб в месяц. В среднем цены на аренду жилья в Уфе с января выросли на 20,63%. По России динамика медленнее — рост составил 17,03%.

Ранее аналитики выявили, что ипотека в Уфе обходится в 2 раза дороже, чем аренда.

#Общество#Экономика#Город#Уфа#Новости Башкирии#Аренда недвижимости#Идэль Гумеров#Рынок жилья
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