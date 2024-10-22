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Рынок недвижимости

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Октябрь
Снять квартиру в Уфе стало на 60% дороже
22 октября, 20:11
Печальные новости про семейную ипотеку: как теперь купить жилье
14 октября, 08:35
Как банки зарабатывают на ипотеке?
9 октября, 09:45
Квартиры в Уфе перестали расти в цене
3 октября, 07:58
Сентябрь
Снять квартиру в Уфе стало дороже на 15%
17 сентября, 05:40
Квартиры в Уфе колоссально выросли в цене
9 сентября, 09:18
Как изменились цены на квартиры?
9 сентября, 08:35
Август
Однушка в Москве стоит уфимцу 20 лет жизни
15 августа, 08:23
Ипотека рухнула в Башкирии
14 августа, 07:15
Шок-контент: квартиры в Башкирии падают в цене
2 августа, 08:52

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