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Однушка в Москве стоит уфимцу 20 лет жизни

Однушка в Москве стоит уфимцу 20 лет жизни

15 августа 2024, 08:23
Но если обратить внимание на вторичный рынок жилья, то срок подготовки накоплений сократится на 20%, подсчитали аналитики портала «Мир квартир».

Сервис риэлтерских услуг решил провести аналитическое исследование на тему «Сколько жителю того или иного региона нужно лет, чтобы накопить на покупку однокомнатной квртиры в Москве?». За исходные данные взяли цену на «однушку» в Москве. По данным портала, цена такого жилья в новостройке сейчас составляет ₽16 441 701, а на «вторичке» — ₽12 887 145. Эти цены соотнесли с официальными данными по доходам в каждом регионе. Учитывались ли инфляция и то, что человеку в период накоплений нужно где-то жить, чем-то питаться и хоть как-то существовать — не указано.

Республика Башкортостан заняла 37 место списка, где регионы ранжированы от самого короткого срока накоплений к самому длительному. При средней зарплате в регионе в месяц в ₽67 065 и годовом доходе в ₽804 776 жителю Башкирии на «однушку» в Москве нужно копить 20,4 года при покупке жилья в новостройке и 16 лет, если квартира приобретается на вторичном рынке.

Самый короткий срок накоплений оказался у жителей регионов Крайнего севера — около семи лет, а вот людям из регионов Северного Кавказа придется копить более 30 лет.

Напомним, ранее Mkset сообщал об обвале ипотечного рынка в Башкирии. Эксперты связывают колоссальный спад сделок по жилищному кредитованию с прекращением работы программ по субсидированию ипотеки.

Ипотека рухнула в Башкирии
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