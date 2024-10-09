Как банки зарабатывают на ипотеке?

Posted 9 октября, 09:45
Published 9 октября, 09:45
Modified 9 октября, 10:05
Updated 9 октября, 10:05
С октября 2024 года квартиры снова будут стоить дороже: ведущие банки ввели новые сборы на ипотечные кредиты. Теперь банки могут ссылаться на ЦБ, который устанавливает максимальный уровень полной стоимости кредита (ПСК) каждый квартал. Этот предел, который долгое время составлял 23,829%, больше не устраивает финансовые учреждения. Например, «Сбер» максимально использовал доступные варианты, соответствуя установленным рамкам.
Однако, вследствие повышения ключевой ставки ЦБ, расходы банков возросли. Несмотря на это, как не ожидалось, Эльвира Набиуллина понизила ПСК до 22,376%. Летом банки могли зарабатывать на разнице между 23,829% и 18% ключевой ставки, что составляло 5,829 процентных пункта. Теперь же их доход сократился до 3,376%, и интересно, как это повлияет на дальнейшее ценообразование на рынке недвижимости.
Подробнее о подводных камнях ипотеки в России — в свежем материале «Новых Известий».