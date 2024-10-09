Как банки зарабатывают на ипотеке?

Однако, вследствие повышения ключевой ставки ЦБ, расходы банков возросли. Несмотря на это, как не ожидалось, Эльвира Набиуллина понизила ПСК до 22,376%. Летом банки могли зарабатывать на разнице между 23,829% и 18% ключевой ставки, что составляло 5,829 процентных пункта. Теперь же их доход сократился до 3,376%, и интересно, как это повлияет на дальнейшее ценообразование на рынке недвижимости.



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