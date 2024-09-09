Как изменились цены на квартиры?

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Финансовые учреждения выражают тревогу: наиболее популярный продукт оказывается невостребованным. В июле интерес к ипотечным кредитам сократился на 40-60% в результате отмены льготных условий кредитования и повышения ключевой процентной ставки. В некоторых сегментах снижение достигает 90%, сообщает Герман Греф, руководитель Сбербанка. По его оценкам, восстанавливать интерес к ипотеке не придется еще очень долго.
Ипотечные проценты на уровне 25% годовых вызывают ужас даже у самых крепких духом. В смятении находятся все участники: банки, девелоперы и покупатели, которые уже отчаялись добиться своей жилплощади.
Что происходит на рынке недвижимости этой осенью и стоит ли сейчас брать ипотеку — в статье «Новых Известий».