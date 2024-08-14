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Published Сегодня, 07:15

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Updated Сегодня, 10:14

Ипотека рухнула в Башкирии

Ипотека рухнула в Башкирии

14 августа 2024, 07:15
Фото: 1MI
Аналитики отмечают колоссальное снижение объемов жилищного кредитования в регионе, сообщает Объединенное кредитное бюро России.

Согласно данным, июль 2024 года стал знаковым для рынка ипотеки в Башкортостане. Регион занимает шестое место среди топ — 30 регионов России по объему выданных ипотечных кредитов.

Уровень новых ипотечных кредитов в июле сократился на 63%, а общий объем выдачи упал на 74% по сравнению с предыдущим месяцем. За июль банки региона выдали всего 2,80 тыс. ипотечных кредитов на сумму 8,38 млрд рублей. Для сравнения: в июне было выдано 7,51 тыс. кредитов на более внушительные 32,56 млрд рублей.

— Подобное резкое снижение стало результатом завершения ряда льготных госпрограмм поддержки ипотеки, что негативно сказалось на спросе со стороны населения, — считают эксперты.

В результате этого средний размер кредита также уменьшился — с 4,34 млн рублей в июне до 2,99 млн рублей в июле, что составляет снижение на целых 31%. Средний срок ипотечного кредитования также сократился до 262 месяцев.

По данным аналитиков, по всей стране количество выданных ипотек упало на 55%, а общий объем снизился на 57% по сравнению с 2023 годом. При этом полная стоимость кредита (ПСК) достигла своего максимума за последние шесть лет и составила уже 13,13%, что является значительным увеличением по сравнению с показателями 2023 года.

Финансовые аналитики предсказывают продолжение падения спроса на ипотеку из-за роста процентных ставок.

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