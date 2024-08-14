Ипотека рухнула в Башкирии

По данным аналитиков, по всей стране количество выданных ипотек упало на 55%, а общий объем снизился на 57% по сравнению с 2023 годом. При этом полная стоимость кредита (ПСК) достигла своего максимума за последние шесть лет и составила уже 13,13%, что является значительным увеличением по сравнению с показателями 2023 года.