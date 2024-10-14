Печальные новости про семейную ипотеку: как теперь купить жилье

Posted 14 октября, 08:35
Published 14 октября, 08:35
Modified 14 октября, 11:20
Updated 14 октября, 11:20
Неприятные известия для желающих оформить семейную ипотеку: с сегодняшнего дня Альфа-банк, который занимает одно из лидирующих мест на рынке ипотечных кредитов, повысил минимальный первоначальный взнос до 50%. Он не является единственным, кто принял такое решение.
Недавно ВТБ также повысил минимальный первоначальный взнос до 50,1%. Доступность жилья стремительно снижается, и это может привести к серьезным изменениям на рынке недвижимости в ближайшее время. Осенью банки начали массово отказывать заемщикам в получении семейной ипотеки из-за превышения лимитов. Это означает, что государство больше не может компенсировать банкам разницу между льготной ставкой в 6% и рыночной, которая уже превышает 22%.
Как теперь брать ипотеку — разбирались «Новые Известия».