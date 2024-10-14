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Posted 14 октября, 08:35

Published 14 октября, 08:35

Modified 14 октября, 11:20

Updated 14 октября, 11:20

Печальные новости про семейную ипотеку: как теперь купить жилье

Печальные новости про семейную ипотеку: как теперь купить жилье

14 октября 2024, 08:35
Фото: mkset.ru
Рынок недвижимости, который раздувался благодаря многолетним программам субсидированного ипотечного кредитования, оказался на грани обрушения. В октябре проявилось несколько тревожных сигналов, указывающих на возможный крах этого сектора.

Неприятные известия для желающих оформить семейную ипотеку: с сегодняшнего дня Альфа-банк, который занимает одно из лидирующих мест на рынке ипотечных кредитов, повысил минимальный первоначальный взнос до 50%. Он не является единственным, кто принял такое решение.

Недавно ВТБ также повысил минимальный первоначальный взнос до 50,1%. Доступность жилья стремительно снижается, и это может привести к серьезным изменениям на рынке недвижимости в ближайшее время. Осенью банки начали массово отказывать заемщикам в получении семейной ипотеки из-за превышения лимитов. Это означает, что государство больше не может компенсировать банкам разницу между льготной ставкой в 6% и рыночной, которая уже превышает 22%.

Как теперь брать ипотеку — разбирались «Новые Известия».

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