Печальные новости про семейную ипотеку: как теперь купить жилье

Недавно ВТБ также повысил минимальный первоначальный взнос до 50,1%. Доступность жилья стремительно снижается, и это может привести к серьезным изменениям на рынке недвижимости в ближайшее время. Осенью банки начали массово отказывать заемщикам в получении семейной ипотеки из-за превышения лимитов. Это означает, что государство больше не может компенсировать банкам разницу между льготной ставкой в 6% и рыночной, которая уже превышает 22%.