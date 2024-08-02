Шок-контент: квартиры в Башкирии падают в цене

По данным Restate, в период за пять лет стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в Уфе выросла на 58 тыс. руб. Если в 2019 году, она составляла 68 тыс. руб. за кв. м., то в 2024 составила 126 тыс. руб.