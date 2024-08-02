Шок-контент: квартиры в Башкирии падают в цене

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Средняя стоимость квадратного метра в новых домах в Башкортостане по итогам первого квартала 2024 года составила 127,2 тыс. руб. По предварительным данным Башстата во втором квартале стоимость составила 131,3 тыс. руб. На вторичном рынке средняя стоимость «квадрата» в первом квартале составила 99,3 тыс. руб. Во втором, предварительно, стоимость увеличилась до 101,1 тыс. руб.
При этом рост цен во втором квартале по отношению к предыдущему уменьшился. Так, в первом квартале индекс составил в процентном соотношении составил 103,52, тогда как во втором 103,23. Таким образом, снижение составило 0,29%.
Аналогичную тенденцию можно наблюдать и на рынке вторичного жилья. Индекс в первом квартале составил 102,65, во втором — 101,78. Снижение — 0,87%, следует из данных Башстата.
Обратная статистика у неофициальных исследователей. По данным витрины недвижимости Restate, удорожание в республике за пять лет составило 85%. По данным организации, Уфа является одним из немногих городов-миллионников, где рост цен на жилье, представленное на первичном рынке, не превысил 100%. К примеру, на 182% выросла стоимость жилья в Волгограде.
По данным Restate, в период за пять лет стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в Уфе выросла на 58 тыс. руб. Если в 2019 году, она составляла 68 тыс. руб. за кв. м., то в 2024 составила 126 тыс. руб.
Цена «квадрата» вторичного жилья в 2019 году составляла 70 тыс. руб. В 2024 году цены выросли до 120 тыс. руб.