Как уфимским подросткам заработать летом деньги в 2024 году?

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Найти работу подростку может быть достаточно трудно, так как в стране действуют законодательные ограничения на работу несовершеннолетних. Но для желающий всегда найдется вакансия, которая позволит заработать неплохие деньги. Рассказываем о более чем десяти предложений, доступных от 14 лет.
Промоутер: они раздают листовки, распространяют информацию о продуктах или услугах и привлекают внимание к брендам. Заработная плата составляет от 1 000 до 5 200 рублей.
Курьер: доставляют пакеты, документы и другие предметы клиентам. Заработная плата составляет до 25 000 рублей в месяц.
Продавец-консультант: помогают клиентам в магазинах и других предприятиях розничной торговли, предоставляя информацию о продуктах и услугах и помогая им сделать выбор. В основном такую вакансию могут предложить тем, кто уже учиться в колледже. Заработная плата составляет до 20 000 рублей в месяц.
Официант: работают в ресторанах и кафе, обслуживают клиентов, принимают заказы и подают еду и напитки. Заработная плата составляет от 20 000 до 30 000 рублей в месяц.
Помощник на кухню: предполагает выполнение различных задач, таких как нарезка овощей и фруктов, взвешивание и сортировка продуктов, мойка посуду и оборудования, а также поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.
В основном это договорная работа с знакомыми родителей или соседями, так как такие вакансии редко размещают в интернете и чаще всего не долгосрочны.
Выгул собак: подросток берет на себя ответственность за собаку владельцев, которым по какой-то причине на хватает времени на своего питомца. Работа включает в себя не только прогулки, но и уход за животным во время прогулки (подкормка, игры).
Заработная плата от 750 до 2250 рублей за одну прогулку, в зависимости от продолжительности выгула и количества собак.
Уход за детьми: подросток может заботится о более маленьких детях в отсутствие родителей. Это может включать игры, помощь в домашних заданиях, готовку простых блюд.
Заработная плата от 600 до 1125 рублей в час, в зависимости от опыта и количества детей.
Уборка дома: это может быть как помощь с уборкой для родителей, так и отдельная работа у знакомых. Правда стоит учесть, что приборка должна быть качественной. Придется пылесосить, мести, мыть посуду и делать это не так, как обычно подростки прибираются в своих комнатах.
Заработная плата от 750 до 1500 рублей за час работы.
Подростки с творческими способностями могут зарабатывать деньги, используя свои таланты. Они могут продавать свои работы или выступать на мероприятиях.
Художник: создание уникальных художественных работ, которые можно продавать напрямую, через интернет-магазины или на ярмарках ремесел.
Цены варьируются в зависимости от сложности работы, размера и материалов, но начинаются примерно от 1500 рублей за небольшую работу до нескольких десятков тысяч рублей за крупные произведения.
Музыкант: выступления на частных мероприятиях, уроки музыки, создание и продажа музыкальных треков онлайн.
Заработная плата от 3750 до 30000 рублей за выступление, от 1500 до 3750 рублей за час урока, доход от продаж музыки зависит от платформы и популярности.
Писатель: написание статей, блогов, книг. Работа может быть как на заказ, так и самостоятельная публикация через платформы для самиздата.
От 0.75 до 3.75 рублей за слово при написании по заказу. Это может быть как очень успешная профессия, так и простая подработка.
Удаленная работа может быть отличным вариантом для подростков, которые ищут гибкий график или возможность работать из дома. Однако для этих видов работы часто требуются определенные технические навыки и самодисциплина.
Транскрибация аудио- и видеофайлов: перевод аудио- и видеозаписей в текст. Часто требуется в журналистских редакциях.
Заработная плата от 750 до 1875 рублей за час работы, в зависимости от сложности материала и скорости работы.
Создание контента для социальных сетей: это может быть как самостоятельная работа по развитию своей странички, так и создание постов, видео и сторис для социальных сетей для компаний.
Заработок может быть разным, в зависимости от размера компании или личного бренда, с которым работает подросток, и может колебаться от нескольких тысяч за отдельный пост до десятков тысяч рублей в месяц за рекламу.