Как уфимским подросткам заработать летом деньги в 2024 году?

Уборка дома: это может быть как помощь с уборкой для родителей, так и отдельная работа у знакомых. Правда стоит учесть, что приборка должна быть качественной. Придется пылесосить, мести, мыть посуду и делать это не так, как обычно подростки прибираются в своих комнатах.