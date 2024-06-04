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Posted Сегодня, 19:04

Published Сегодня, 19:04

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

Подростки: как заработать деньги за лето

Как уфимским подросткам заработать летом деньги в 2024 году?

4 июня 2024, 19:04
Фото: Изображение Midjourney
Подростки: как заработать деньги за лето
Куда могут взять несовершеннолетнего подростка работать и какую профессию можно освоить в летние каникулы — в нашем материале.

Найти работу подростку может быть достаточно трудно, так как в стране действуют законодательные ограничения на работу несовершеннолетних. Но для желающий всегда найдется вакансия, которая позволит заработать неплохие деньги. Рассказываем о более чем десяти предложений, доступных от 14 лет.

Общедоступные профессии

Промоутер: они раздают листовки, распространяют информацию о продуктах или услугах и привлекают внимание к брендам. Заработная плата составляет от 1 000 до 5 200 рублей.

Пример работыПример работы
Пример работы
Фото: Avito

Курьер: доставляют пакеты, документы и другие предметы клиентам. Заработная плата составляет до 25 000 рублей в месяц.

Пример работыПример работы
Пример работы
Фото: Avito

Продавец-консультант: помогают клиентам в магазинах и других предприятиях розничной торговли, предоставляя информацию о продуктах и ​​услугах и помогая им сделать выбор. В основном такую вакансию могут предложить тем, кто уже учиться в колледже. Заработная плата составляет до 20 000 рублей в месяц.

Пример работыПример работы
Пример работы
Фото: Avito

Официант: работают в ресторанах и кафе, обслуживают клиентов, принимают заказы и подают еду и напитки. Заработная плата составляет от 20 000 до 30 000 рублей в месяц.

Помощник на кухню: предполагает выполнение различных задач, таких как нарезка овощей и фруктов, взвешивание и сортировка продуктов, мойка посуду и оборудования, а также поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.

Пример работыПример работы
Пример работы
Фото: Avito

Другие варианты заработка

Услуги

В основном это договорная работа с знакомыми родителей или соседями, так как такие вакансии редко размещают в интернете и чаще всего не долгосрочны.

Выгул собак: подросток берет на себя ответственность за собаку владельцев, которым по какой-то причине на хватает времени на своего питомца. Работа включает в себя не только прогулки, но и уход за животным во время прогулки (подкормка, игры).

Заработная плата от 750 до 2250 рублей за одну прогулку, в зависимости от продолжительности выгула и количества собак.

Уход за детьми: подросток может заботится о более маленьких детях в отсутствие родителей. Это может включать игры, помощь в домашних заданиях, готовку простых блюд.

Заработная плата от 600 до 1125 рублей в час, в зависимости от опыта и количества детей.

Уборка дома: это может быть как помощь с уборкой для родителей, так и отдельная работа у знакомых. Правда стоит учесть, что приборка должна быть качественной. Придется пылесосить, мести, мыть посуду и делать это не так, как обычно подростки прибираются в своих комнатах.

Заработная плата от 750 до 1500 рублей за час работы.

Подростки с творческими способностями могут зарабатывать деньги, используя свои таланты. Они могут продавать свои работы или выступать на мероприятиях.Подростки с творческими способностями могут зарабатывать деньги, используя свои таланты. Они могут продавать свои работы или выступать на мероприятиях.
Подростки с творческими способностями могут зарабатывать деньги, используя свои таланты. Они могут продавать свои работы или выступать на мероприятиях.
Фото: 1MI

Творческие работы

Подростки с творческими способностями могут зарабатывать деньги, используя свои таланты. Они могут продавать свои работы или выступать на мероприятиях.

Художник: создание уникальных художественных работ, которые можно продавать напрямую, через интернет-магазины или на ярмарках ремесел.

Цены варьируются в зависимости от сложности работы, размера и материалов, но начинаются примерно от 1500 рублей за небольшую работу до нескольких десятков тысяч рублей за крупные произведения.

Музыкант: выступления на частных мероприятиях, уроки музыки, создание и продажа музыкальных треков онлайн.

Заработная плата от 3750 до 30000 рублей за выступление, от 1500 до 3750 рублей за час урока, доход от продаж музыки зависит от платформы и популярности.

Писатель: написание статей, блогов, книг. Работа может быть как на заказ, так и самостоятельная публикация через платформы для самиздата.

От 0.75 до 3.75 рублей за слово при написании по заказу. Это может быть как очень успешная профессия, так и простая подработка.

Писатель: написание статей, блогов, книг. Работа может быть как на заказ, так и самостоятельная публикация через платформы для самиздатаПисатель: написание статей, блогов, книг. Работа может быть как на заказ, так и самостоятельная публикация через платформы для самиздата
Писатель: написание статей, блогов, книг. Работа может быть как на заказ, так и самостоятельная публикация через платформы для самиздата
Фото: Изображение Midjourney

Удаленная работа

Удаленная работа может быть отличным вариантом для подростков, которые ищут гибкий график или возможность работать из дома. Однако для этих видов работы часто требуются определенные технические навыки и самодисциплина.

Транскрибация аудио- и видеофайлов: перевод аудио- и видеозаписей в текст. Часто требуется в журналистских редакциях.

Заработная плата от 750 до 1875 рублей за час работы, в зависимости от сложности материала и скорости работы.

Создание контента для социальных сетей: это может быть как самостоятельная работа по развитию своей странички, так и создание постов, видео и сторис для социальных сетей для компаний.

Заработок может быть разным, в зависимости от размера компании или личного бренда, с которым работает подросток, и может колебаться от нескольких тысяч за отдельный пост до десятков тысяч рублей в месяц за рекламу.

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#Ольга Харина#Общество#Деньги#Подростки#Подросток#Работа#Работы
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