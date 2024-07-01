Под Уфой перекопали целую трассу

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Речь идёт о 30-километровом участке автодороги P-240 на подъезде к трассе М-7. В сообщении компании указано, что работы стараются проводить вечером и ночью, чтобы избежать пробок на трассе.
Сейчас рабочие занимаются срезом старого слоя дорожного полотна и готовятся класть новый асфальт, а также обновить разметку. До конца июля учреждение пообещало всё завершить.
Участок трассы P-240 является подъездом к новой трассе М-12. Участок огромной транспортной артерии проходит через многие регионы России. В Башкирии автодорога соединит населённые пункты Дюртюли и Ачит.