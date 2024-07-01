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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Под Уфой перекопали целую трассу

Под Уфой перекопали целую трассу

1 июля 2024, 12:37
Фото: Упрдор «Приуралье»
Дорожники проводят работы на трассе Уфа — Оренбург, сообщает пресс-служба Упрдор «Приуралье».

Речь идёт о 30-километровом участке автодороги P-240 на подъезде к трассе М-7. В сообщении компании указано, что работы стараются проводить вечером и ночью, чтобы избежать пробок на трассе.

Фото: Упрдор «Приуралье»

Сейчас рабочие занимаются срезом старого слоя дорожного полотна и готовятся класть новый асфальт, а также обновить разметку. До конца июля учреждение пообещало всё завершить.

Участок трассы P-240 является подъездом к новой трассе М-12. Участок огромной транспортной артерии проходит через многие регионы России. В Башкирии автодорога соединит населённые пункты Дюртюли и Ачит.

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