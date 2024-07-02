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Published Сегодня, 14:08

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Updated Сегодня, 14:42

В Уфе закроют проспект Салавата Юлаева

В Уфе закроют проспект Салавата Юлаева

2 июля 2024, 14:08
Фото: 1MI
Ограничения на пересечении проспекта с ул. 50 лет СССР продлятся почти до конца июля, сообщили в мэрии города.

В Уфе продолжаются работы по установке декоративной подсветки на путепроводах. На очереди путепровод в районе ул. 50 лет СССР и проспекта Салавата Юлаева. Частичные ограничения на данном участке вводятся почти до конца месяца — в срок до вторника, 30 июля.

Отметим, что согласно планам городских властей, украсить подсветкой в ближайшее время планируется еще несколько локаций в разных частях города. При этом отмечается, что у каждой из них будет свой специально подобранный для неё цвет.

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Ранее стало известно, что в Уфе появится новый фонтан. На площади перед ДК Мотостроитель в микрорайоне Черниковка власти намерены установить прямоугольный фонтан со светомузыкой.

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