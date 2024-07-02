В Уфе закроют проспект Салавата Юлаева

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В Уфе продолжаются работы по установке декоративной подсветки на путепроводах. На очереди путепровод в районе ул. 50 лет СССР и проспекта Салавата Юлаева. Частичные ограничения на данном участке вводятся почти до конца месяца — в срок до вторника, 30 июля.
Отметим, что согласно планам городских властей, украсить подсветкой в ближайшее время планируется еще несколько локаций в разных частях города. При этом отмечается, что у каждой из них будет свой специально подобранный для неё цвет.
Ранее стало известно, что в Уфе появится новый фонтан. На площади перед ДК Мотостроитель в микрорайоне Черниковка власти намерены установить прямоугольный фонтан со светомузыкой.