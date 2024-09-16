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Posted 16 сентября, 12:27

Published 16 сентября, 12:27

Modified 16 сентября, 12:32

Updated 16 сентября, 12:32

Урал оставил Башкирию без горячей воды

Урал оставил Башкирию без горячей воды

16 сентября 2024, 12:27
Фото: Андрей Иванюта
Сюжет
Башкирия
Жители Белорецка останутся без горячей воды из-за задержки поставок труб, сообщает в понедельник, 16 сентября, глава района Андрей Иванюта.

В городе Белорецке проходит капитальный ремонт тепловых сетей. По информации Андрея Иванюты, отключение горячей воды в микрорайонах по улицам Крупской, 50 лет Октября, Гафури, Маркса и Ленина продлится до 20 сентября. Причиной этого стали нарушения сроков изготовления и поставки труб большого диаметра заводом-изготовителем из Екатеринбурга.

Капитальный ремонт тепловых сетей осуществляется по заказу государственного казённого учреждения «Управление по обеспечению деятельности жилищно-коммунального комплекса Республики Башкортостан». Сейчас все необходимые материалы уже отгружены, и трубы находятся в пути в Белорецк. Подрядчик не теряет времени — он усилил ремонтные бригады и планирует работать до 23 часов, чтобы как можно быстрее завершить работы.

К тому же, Белорецкие тепловые сети предоставили своих сварщиков для помощи подрядчику. Вопрос находится под контролем республиканского министерства ЖКХ.

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