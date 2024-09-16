Урал оставил Башкирию без горячей воды

Капитальный ремонт тепловых сетей осуществляется по заказу государственного казённого учреждения «Управление по обеспечению деятельности жилищно-коммунального комплекса Республики Башкортостан». Сейчас все необходимые материалы уже отгружены, и трубы находятся в пути в Белорецк. Подрядчик не теряет времени — он усилил ремонтные бригады и планирует работать до 23 часов, чтобы как можно быстрее завершить работы.