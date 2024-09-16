Урал оставил Башкирию без горячей воды

Posted 16 сентября, 12:27
Published 16 сентября, 12:27
Modified 16 сентября, 12:32
Updated 16 сентября, 12:32
В городе Белорецке проходит капитальный ремонт тепловых сетей. По информации Андрея Иванюты, отключение горячей воды в микрорайонах по улицам Крупской, 50 лет Октября, Гафури, Маркса и Ленина продлится до 20 сентября. Причиной этого стали нарушения сроков изготовления и поставки труб большого диаметра заводом-изготовителем из Екатеринбурга.
Капитальный ремонт тепловых сетей осуществляется по заказу государственного казённого учреждения «Управление по обеспечению деятельности жилищно-коммунального комплекса Республики Башкортостан». Сейчас все необходимые материалы уже отгружены, и трубы находятся в пути в Белорецк. Подрядчик не теряет времени — он усилил ремонтные бригады и планирует работать до 23 часов, чтобы как можно быстрее завершить работы.
К тому же, Белорецкие тепловые сети предоставили своих сварщиков для помощи подрядчику. Вопрос находится под контролем республиканского министерства ЖКХ.