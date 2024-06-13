Как выгодно взять отпуск в 2024 году: секреты и рекомендации

А вот в январе и июне рабочих дней совсем мало из-за выходных и праздников. В 2024 году в январе будет всего 17 рабочих дней, а в июне — 19. Если вы возьмете отпуск в один из этих месяцев, ваш доход может быть меньше обычного, потому что вы потеряете часть зарплаты из-за меньшего количества рабочих дней.