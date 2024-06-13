Как выгодно взять отпуск в 2024 году: секреты и рекомендации

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Планируя отпуск, важно учитывать не только удобство и желания, но и финансовые аспекты. Отпускные могут значительно отличаться по сумме в зависимости от выбранного месяца, количества рабочих дней и праздничных периодов. В этом материале мы рассмотрим, когда выгоднее всего брать отпуск в 2024 году и как правильно рассчитать свои отпускные, чтобы не потерять в деньгах.
Чтобы получить максимум рабочих дней и сохранить зарплату, лучше всего брать отпуск в июле или октябре. В эти месяцы по 23 рабочих дня. А это значит, что вы не только сохраняете свой обычный заработок, но и потенциально можете получить дополнительную оплату за фактически отработанные дни, если в вашей организации действует соответствующая система.
На втором месте идет август с 22 рабочими днями.
А вот в январе и июне рабочих дней совсем мало из-за выходных и праздников. В 2024 году в январе будет всего 17 рабочих дней, а в июне — 19. Если вы возьмете отпуск в один из этих месяцев, ваш доход может быть меньше обычного, потому что вы потеряете часть зарплаты из-за меньшего количества рабочих дней.
А теперь сравним два месяца:
Следовательно, для работника отпуск в октябре принесет больший совокупный доход (отпускные плюс заработная плата за фактически отработанные дни), чем в январе.
Январь и май, богатые на праздничные дни, манят возможностью устроить себе длительные каникулы, взяв минимум отпускных дней. К примеру, отпуск с 9 по 12 января 2024 года легко превращается в полноценные две недели отдыха.
Однако не стоит забывать о финансовой стороне вопроса. Из-за малого количества рабочих дней в январе и мае, отпускные будут значительно ниже вашей обычной зарплаты. Поэтому, если размер отпускных выплат для вас критичен, лучше выбрать другой период для отдыха. Если же приоритет — продолжительность каникул, то январь и май станут отличным выбором.
Отпускные исчисляются по календарным, а не рабочим дням. Чтобы определить размер отпускных, необходимо разделить совокупный заработок за годичный период на среднее число дней в месяце (29,3) и умножить на число дней отпуска.
Среднедневной заработок: 45 000 / 12 месяцев / 29,3 = 1 273,38 рубля.
За 14 дней отпуска сотрудник получит: 1 273,38 × 14 = 17 827,32 рубля.
Регламентированная длительность ежегодного отдыха составляет 28 календарных суток. В договоренности с руководством его можно делить на периоды. Важно, чтобы один период был не менее 14 календарных суток. Оставшиеся дни можно брать в произвольном количестве, но дробление отдыха на части может отразиться на величине выплат.
Отличительная черта начисления отпускных заключается в том, что их рассчитывают по календарным дням, а не рабочим.
Протяженность отпуска, будь то с понедельника по пятницу или с понедельника по воскресенье, остается неизменной. Однако расчет отпускных будет различаться: за 5 или 7 дней соответственно. Таким образом, для увеличения суммы выплат целесообразно включать выходные дни в период отпуска.
Мы уже выяснили, что за 12 расчетных месяцев работник с зарплатой в 45 000 рублей получает 540 000 рублей.
Таким образом, работник с зарплатой 45 тысяч рублей получит 21 453,88 рубля отпускных за 14 дней отпуска.
Несмотря на то, что работодатели учитывают предпочтения работников при составлении графика отпусков, они не обязаны их полностью удовлетворять. Исключения составляют категории сотрудников с приоритетным правом на выбор времени отпуска. К ним относятся:
Если сотрудник имеет преимущественное право на выбор дат отпуска, к заявлению необходимо приложить подтверждающие документы.