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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

В Уфе ожидаются пробки из-за перекрытия трассы

Ждите десятибалльные пробки: под Уфой перекроют важную трассу

29 мая 2024, 12:56
Фото: 1MI

В Уфе ожидаются пробки из-за перекрытия трассы

Власти Уфы спрогнозировали в понедельник, 3 июня, неблагоприятную ситуацию на одной из трасс в пригороде столицы — все из-за ремонта дорожного полотна.

Речь идет об участке Дёма — Затон, проходящем через Миловку. Заменить покрытие планируют на участке протяженностью более 2 км. При этом отмечается, что работы могут отложить, если настигнет непогода.

Фото: Минтранс Башкирии

Отметим, что 1–2 июня будут закрыты две полосы на Дёмском шоссе в сторону города. На оставшихся введут реверсивное движение, таким образом, водителям оставят по одной полосе в обе стороны.

Ранее аналогичные меры вызвали серьезные пробки на выезде из столицы. Проблемная ситуация сохранялась на протяжении всего дня и вызвала волну негодования автолюбителей.

Жуткая пробка образовалась на выезде из Уфы
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