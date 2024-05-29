Ждите десятибалльные пробки: под Уфой перекроют важную трассу

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Речь идет об участке Дёма — Затон, проходящем через Миловку. Заменить покрытие планируют на участке протяженностью более 2 км. При этом отмечается, что работы могут отложить, если настигнет непогода.
Отметим, что 1–2 июня будут закрыты две полосы на Дёмском шоссе в сторону города. На оставшихся введут реверсивное движение, таким образом, водителям оставят по одной полосе в обе стороны.
Ранее аналогичные меры вызвали серьезные пробки на выезде из столицы. Проблемная ситуация сохранялась на протяжении всего дня и вызвала волну негодования автолюбителей.