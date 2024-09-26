Микросова поселилась в Башкирии

Posted 26 сентября, 09:37
Published 26 сентября, 09:37
Modified 26 сентября, 11:42
Updated 26 сентября, 11:42
В национальном парке зафиксировано появление миниатюрной совы, которая завоевала сердца орнитологов и любителей дикой природы. Сплюшка, достигающая всего 20 см в высоту и весом около 100 граммов, стала настоящей звездой среди местных пернатых. Её характерный звук «сплюююююю» стал символом тихих лесов, где она предпочитает проводить свои дни.
Эта сова отличается не только своими габаритами, но и уникальными способностями. Взгляд сплюшки всегда устремлён прямо, однако благодаря своей гибкой шее она может поворачивать голову на целых 270°. Это позволяет ей эффективно следить за окружающей средой и избегать потенциальных угроз. Сплюшка не из тех, кто прячется при опасности: при столкновении с врагом она распускает крылья, увеличиваясь в размерах, и демонстрирует острые когти, готовая защищать себя.
Днем увидеть сплюшку — настоящая удача, ведь она предпочитает оставаться незамеченной, сливаясь с серыми стволами деревьев. Но с наступлением вечера эта маленькая хищница начинает охоту на насекомых, проявляя свои навыки ночного хищника.
С приходом сентября сплюшка обычно покидает регион, отправляясь на зимовку в теплые страны.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]