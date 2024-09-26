Микросова поселилась в Башкирии

Эта сова отличается не только своими габаритами, но и уникальными способностями. Взгляд сплюшки всегда устремлён прямо, однако благодаря своей гибкой шее она может поворачивать голову на целых 270°. Это позволяет ей эффективно следить за окружающей средой и избегать потенциальных угроз. Сплюшка не из тех, кто прячется при опасности: при столкновении с врагом она распускает крылья, увеличиваясь в размерах, и демонстрирует острые когти, готовая защищать себя.