Пара пингвинов была задержана полицией за проникновения в суши-бар

Эксперты объясняют такое поведение тем, что маленькие пингвины ищут укромные места, чтобы спрятаться и защититься от хищников. Эти птицы, также известные как голубые пингвины, обитают в Новой Зеландии. Взрослые особи достигают около 25 сантиметров в высоту и весят около 1 килограмма. Хотя когда-то они были распространены по всей территории страны, сейчас они в основном обитают на небольших островах вдали от населенных пунктов.