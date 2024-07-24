Пара пингвинов была задержана полицией за проникновения в суши-бар

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
В столице Новой Зеландии, Веллингтоне, произошел необычный инцидент, который привлек внимание местных жителей и полиции. В один из суши-баров на оживленном железнодорожном вокзале пробралась парочка пингвинов.
Предполагается, что птиц, которых полиция назвала «ковыляющими бродягами», привлек запах рыбы, исходящий из фургона с едой. Животных вытащили из-под холодильника и «временно задержали», прежде чем выпустить в гавань Веллингтона.
Один из задержанных уже имел несколько арестов за прогулки по оживленным улицам в центре города в паре кварталов от гавани.
Эксперты объясняют такое поведение тем, что маленькие пингвины ищут укромные места, чтобы спрятаться и защититься от хищников. Эти птицы, также известные как голубые пингвины, обитают в Новой Зеландии. Взрослые особи достигают около 25 сантиметров в высоту и весят около 1 килограмма. Хотя когда-то они были распространены по всей территории страны, сейчас они в основном обитают на небольших островах вдали от населенных пунктов.