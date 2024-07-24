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Пара пингвинов была задержана полицией после проникновения в суши-бар

Пара пингвинов была задержана полицией за проникновения в суши-бар

24 июля 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney
Пара пингвинов была задержана полицией после проникновения в суши-бар
Бонни и Клайд от мира животных: что стало причиной вторжения птиц в новозеландский суши-бар и какая судьба у горе-преступников?

В столице Новой Зеландии, Веллингтоне, произошел необычный инцидент, который привлек внимание местных жителей и полиции. В один из суши-баров на оживленном железнодорожном вокзале пробралась парочка пингвинов.

Предполагается, что птиц, которых полиция назвала «ковыляющими бродягами», привлек запах рыбы, исходящий из фургона с едой. Животных вытащили из-под холодильника и «временно задержали», прежде чем выпустить в гавань Веллингтона.

Один из задержанных уже имел несколько арестов за прогулки по оживленным улицам в центре города в паре кварталов от гавани.

Эксперты объясняют такое поведение тем, что маленькие пингвины ищут укромные места, чтобы спрятаться и защититься от хищников. Эти птицы, также известные как голубые пингвины, обитают в Новой Зеландии. Взрослые особи достигают около 25 сантиметров в высоту и весят около 1 килограмма. Хотя когда-то они были распространены по всей территории страны, сейчас они в основном обитают на небольших островах вдали от населенных пунктов.

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#Ольга Харина#Общество#Животные#Дикие животные#Отлов бродячих животных#Птицы#Бродячие животные#КЦ
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