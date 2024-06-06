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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Возвращение чупакабры? — в Башкирии новые жертвы

Возвращение чупакабры? — в Башкирии новые жертвы

6 июня 2024, 06:05
Фото: Изображение Midjourney
Домашний скот подвергся нападению в Салавате, сообщают местные жители в соцсетях.

Инцидент произошел в салаватском микрорайоне Малый Алагуват. Как утверждает автор поста, в ночь на пятое июня кто-то пробрался в его курятник и напал на его обитателей.

На утро хозяева обнаружили, что земля в курятнике покрыта слоем белых куриных перьев, среди них же лежали мертвые птицы. Всего погибло 16 кур и один петух.

Напомним, в Шаранском районе от нападения неизвестного погибли несколько гусей. Их хозяйка отмечала большое количество странностей: у птиц выпили кровь, при этом на месте не было следов борьбы, а на шум не отреагировали собаки. Местный лесник также обратил внимание на несостыковки.

На протяжении многих лет из разных уголков Башкирии приходят новости о гибели животных при странных обстоятельствах. Обескровленные тела и вспоротые животы домашнего скота наводили жителей республики на мысли о том, что за убийствами может стоять криптид — чупакабра.

«Ходит чупакабра и высасывает кровь»: жители Башкирии рассказали о нападении на скот
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