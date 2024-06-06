Возвращение чупакабры? — в Башкирии новые жертвы

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Инцидент произошел в салаватском микрорайоне Малый Алагуват. Как утверждает автор поста, в ночь на пятое июня кто-то пробрался в его курятник и напал на его обитателей.
На утро хозяева обнаружили, что земля в курятнике покрыта слоем белых куриных перьев, среди них же лежали мертвые птицы. Всего погибло 16 кур и один петух.
Напомним, в Шаранском районе от нападения неизвестного погибли несколько гусей. Их хозяйка отмечала большое количество странностей: у птиц выпили кровь, при этом на месте не было следов борьбы, а на шум не отреагировали собаки. Местный лесник также обратил внимание на несостыковки.
На протяжении многих лет из разных уголков Башкирии приходят новости о гибели животных при странных обстоятельствах. Обескровленные тела и вспоротые животы домашнего скота наводили жителей республики на мысли о том, что за убийствами может стоять криптид — чупакабра.