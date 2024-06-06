Возвращение чупакабры? — в Башкирии новые жертвы

Напомним, в Шаранском районе от нападения неизвестного погибли несколько гусей. Их хозяйка отмечала большое количество странностей: у птиц выпили кровь, при этом на месте не было следов борьбы, а на шум не отреагировали собаки. Местный лесник также обратил внимание на несостыковки.