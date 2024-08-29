Крылатая скульптура появилась в Уфе

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В рамках акции #ЗеленаяБашкирия, которая направлена на благоустройство общественных пространств, в центре города была установлена скульптурная композиция «Сапсаны на крыше Уралсиба».
Композиция посвящена сапсанам — удивительным птицам, которые уже более 18 лет гнездятся и выводят потомство на крыше одного из высотных зданий города.
Высота новой скульптуры составляет 3,3 метра, а ее конструкция состоит из множества металлических деталей, каждая из которых повторяет контур карты Башкортостана.
— Для жителей это новая точка, куда можно приходить с семьей, показывать ее гостям и открывать Уфу с другой, неизведанной стороны, — комментирует Ратмир Мавлиев.