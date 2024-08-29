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Крылатая скульптура появилась в Уфе

Крылатая скульптура появилась в Уфе

29 августа 2024, 06:37
Фото: Соцсети
В четверг, 29 августа, сквер «Центральный» пополнился новым арт-объектом, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

В рамках акции #ЗеленаяБашкирия, которая направлена на благоустройство общественных пространств, в центре города была установлена скульптурная композиция «Сапсаны на крыше Уралсиба».

Композиция посвящена сапсанам — удивительным птицам, которые уже более 18 лет гнездятся и выводят потомство на крыше одного из высотных зданий города.

Фото: Ратмир Мавлиев

Высота новой скульптуры составляет 3,3 метра, а ее конструкция состоит из множества металлических деталей, каждая из которых повторяет контур карты Башкортостана.

— Для жителей это новая точка, куда можно приходить с семьей, показывать ее гостям и открывать Уфу с другой, неизведанной стороны, — комментирует Ратмир Мавлиев.
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