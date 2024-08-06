Тысяча птиц погибла страшной смертью в Башкирии

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
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Updated Сегодня, 17:32
Пожар в Кушнаренковском районе Башкортостана уничтожил около 1000 куриц, уток и гусей. Об этом сообщает МЧС региона.
Инцидент случился во вторник, 6 августа, в деревне Мамяково. Пламя охватило территорию частной птицефермы. Как утверждает сам хозяин, в его хозяйстве имелось около 3000 птиц. Спасти из пожара он сумел лишь около 2000 особей. Точные цифры ущерба пока уточняются.
По прибытии спасатели обнаружили, что огонь распространялся по дощатому навесу на 150 «квадратах». Пожарные оперативно потушили пламя, но многие птицы успели задохнуться от густого дыма, который заволок вольеры.