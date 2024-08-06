Тысяча птиц погибла страшной смертью в Башкирии

Инцидент случился во вторник, 6 августа, в деревне Мамяково. Пламя охватило территорию частной птицефермы. Как утверждает сам хозяин, в его хозяйстве имелось около 3000 птиц. Спасти из пожара он сумел лишь около 2000 особей. Точные цифры ущерба пока уточняются.