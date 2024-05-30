Вложенные в банк яйца дали дивиденды в Уфе

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Семейство соколов-сапсанов, которое каждую весну возвращается на крышу уфимского здания банка, стало объектом восхищения для многих наблюдателей. В 2023 году паре удалось вывести трёх птенцов — две самки и самца, названных Уфимка, Кызыкай и Аметист, соответственно.
Недавно жизнь пернатой семьи изменилась — на свет появился новый птенец. Однако, радость была омрачена потерей двух других яиц из кладки. Один птенец не выжил после вылупления, а третий даже не успел появиться на свет.
Напомним, семейство соколов-сапсанов каждый год возвращается на крышу уфимского здания банка и занимает небольшой технический выступ. С 2019 года банк ведет круглосуточную онлайн-трансляцию о жизни птиц в период появления и взросления их птенцов.
Каждый год эти птицы приносят радость и удивление своим появлением на крыше банка. События последних дней подняли много волнений среди тех, кто следит за жизнью этой необычной семьи.
Несмотря на все трудности, пережитые ими за последний период времени — поврежденное крыло самки и потерю двух яиц из кладки — эта семья продолжает радовать всех окружающих своим присутствием и естественной красотой.
События на крыше банка стали частью повседневной жизни для местных жителей и интересующихся природой любителей.