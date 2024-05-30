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Published Сегодня, 10:53

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Пробка в Уфе возникла из-за милого семейства

Пробка в Уфе возникла из-за милого семейства

30 мая 2024, 10:53
Фото: 1MI
На оживленном проспекте Салавата Юлаева в столице Башкирии несколько машин остановились, чтобы пропустить уточку и утят. Роль покровителя и регулировщика взял на себя неизвестный герой.

В сердце города Уфы, на проспекте Салавата Юлаева, произошло замечательное событие, которое тронуло сердца многих. Обычный день превратился в историю о сострадании и внимательности к животным. Мужчина решил не оставить без помощи утку с ее утятами, пересекающими оживленную дорогу.

На кадрах видно как автомобилисты терпеливо ждут, пока птицы перейдут дорогу. Инцидент вызвал положительные отклики в соцсетях. Многие пользователи отметили доброту и неравнодушие уфимцев.

— Все адекватные и спокойные, главное не напугали. Молодцы! — комментируют в соцсетях.

Случай на проспекте Салавата Юлаева стал примером бережного отношения уфимцев к животным. Автомобилисты проявили понимание и терпение, дав возможность уткам безопасно пересечь дорогу.

Проявление доброты и уважения к животным делает Уфу более дружелюбным и гостеприимным городом для всех его жителей, как людей, так и животных.

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