Пробка в Уфе возникла из-за милого семейства

В сердце города Уфы, на проспекте Салавата Юлаева, произошло замечательное событие, которое тронуло сердца многих. Обычный день превратился в историю о сострадании и внимательности к животным. Мужчина решил не оставить без помощи утку с ее утятами, пересекающими оживленную дорогу.