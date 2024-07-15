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Чупакабру поймали в Башкирии

Чупакабру поймали в Башкирии

15 июля 2024, 11:01
Фото: Vk.com
Лишенное шерсти существо истребило домашнюю птицу в Давлекановском районе Республики Башкортостан, сообщает ресурс «Охотники.ру».

Леденящую кровь историю рассказали сельским газетам местные жители. В Давлекановском районе Башкирии происшествие. По данным ресурса, успели наречь поимкой настоящей чупакабры. Существо попило немало крови и у домашней птицы — в прямом смысле, и у сельчан — в переносном смысле.

В июле 2024 у жителей одного из Давлекановского района стала гибнуть птица — куры и индюки. Появилось много версий — от проделок хулиганов до визитов чупакабры. Вторая оказалась ближе к истине. Труп зверя, истребляющего домашнюю птицу, на своем подворье нашла местная жительница. У существа был высунут посиневший язык, на теле практически не оказалось шерсти. Автор жуткой находки сделала фото падали и выложила его в соцсети. Снимок настолько нелицеприятен, что мы внесли в него корректировки.

Труп чупакабры отправили ветеринарам. По предварительным оценкам, кровожадным мифическим существом оказалась голодная и большая лиса.

Напомним, в начале июня 2024 года чупакабру заметили в салаватском микрорайоне Малый Алагуват.


Видео: Vk.com
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