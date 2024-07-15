Чупакабру поймали в Башкирии

Леденящую кровь историю рассказали сельским газетам местные жители. В Давлекановском районе Башкирии происшествие. По данным ресурса, успели наречь поимкой настоящей чупакабры. Существо попило немало крови и у домашней птицы — в прямом смысле, и у сельчан — в переносном смысле.



В июле 2024 у жителей одного из Давлекановского района стала гибнуть птица — куры и индюки. Появилось много версий — от проделок хулиганов до визитов чупакабры. Вторая оказалась ближе к истине. Труп зверя, истребляющего домашнюю птицу, на своем подворье нашла местная жительница. У существа был высунут посиневший язык, на теле практически не оказалось шерсти. Автор жуткой находки сделала фото падали и выложила его в соцсети. Снимок настолько нелицеприятен, что мы внесли в него корректировки.



Труп чупакабры отправили ветеринарам. По предварительным оценкам, кровожадным мифическим существом оказалась голодная и большая лиса.



Напомним, в начале июня 2024 года чупакабру заметили в салаватском микрорайоне Малый Алагуват.





