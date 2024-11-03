mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Прощание

Выбрать дату
Ноябрь
Народный рок-музыкант умер в Башкирии
3 ноября, 20:14
Октябрь
Тяжелая болезнь погубила ветерана радио в Башкирии
31 октября, 12:46
Погиб замечательный человек: в Башкирии простились с бойцом СВО
28 октября, 05:06
Спас командира — сам погиб на СВО
24 октября, 04:53
Путин наградил рядового уфимца
21 октября, 07:05
В Уфе скончался легендарный тренер ХК «Салават Юлаев»
7 октября, 06:16
Знаменитый врач скончался в Уфе
6 октября, 17:26
Сентябрь
Панихида по уфимскому журналисту состоится в понедельник
29 сентября, 12:14
Мастодонт политики простился с Башкирией
26 сентября, 09:02
Август
Убитую на Маврикии красотку привезли в Башкирию
29 августа, 13:07
«Сегодня большое горе»: в Башкирии простились со светлым человеком
25 августа, 18:57

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика