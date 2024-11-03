Народный рок-музыкант умер в Башкирии

Ранее в Башкирии после продолжительной борьбы с недугом ушла из жизни уважаемая деятельница культуры Башкортостана Нурия Абдуллина. Её имя стало широко известным благодаря работе на радио «Юлдаш» и творчеству в области музыки, включая написание и исполнение песен. В 2018 году, когда Нурия обратилась к врачу, ей был поставлен диагноз острый миелобластный лейкоз. Несмотря на тяжёлое заболевание, она продолжала проходить химиотерапию и стремилась вернуться к своей любимой работе на радио, не оставляя увлечения творчеством.