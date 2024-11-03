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Posted 3 ноября, 20:14

Published 3 ноября, 20:14

Modified 3 ноября, 20:17

Updated 3 ноября, 20:17

Народный рок-музыкант умер в Башкирии

Народный рок-музыкант умер в Башкирии

3 ноября 2024, 20:14
Фото: 1MI.
Про смерть Ильдара Хайруллина сообщил его друг Айдар Хусаинов.

 

Знаменитый композитор и автор популярных песен российской эстрады Ильдар Хайруллин ушел из жизни в возрасте 60 лет в Стерлитамаке, расположенном в Башкирии. О его смерти в воскресенье, 3 ноября, сообщил близкий друг Айдар Хусаинов. Мужчина разместил в соцсетях проникновенный некролог.

Прощание с Ильдаром запланировано на понедельник, 4 ноября, и пройдет на улице Карла Маркса в Стерлитамаке. Локация поминовения — Доме прощания. Причины преждевременной кончины музыканта из Башкирии остаются неизвестными, хотя некоторые пользователи социальных сетей указывают на его проблемы с сердцем.

Ильдар Хайруллин — местный уроженец. Он был одним из основателей рок-клуба в Стерлитамаке, который ранее носил название «Стерлитяне», как и его музыкальная команда. Его песни звучали на «Рождественских встречах», где выступала Алла Пугачева, исполнялись Александром Кальяновым и входили в репертуар таких звезд, как Евгений Осин.

Среди хитов Хайруллина можно выделить «Я унесу тебя, мой ангел», «За деньги», «Будем подумать», «Оглянись», «Хорошая девушка», «Пароход» и «У дяди Вани». Они знакомы поклонникам отечественной эстрады 1980–1990 годов.

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Ранее в Башкирии после продолжительной борьбы с недугом ушла из жизни уважаемая деятельница культуры Башкортостана Нурия Абдуллина. Её имя стало широко известным благодаря работе на радио «Юлдаш» и творчеству в области музыки, включая написание и исполнение песен. В 2018 году, когда Нурия обратилась к врачу, ей был поставлен диагноз острый миелобластный лейкоз. Несмотря на тяжёлое заболевание, она продолжала проходить химиотерапию и стремилась вернуться к своей любимой работе на радио, не оставляя увлечения творчеством.

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