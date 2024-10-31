Тяжелая болезнь погубила ветерана радио в Башкирии

Нурия Абдуллина родилась 15 марта в 1967 году в деревне Баязитово. С юных лет увлекалась музыкой и, следуя творческому пути, получила средне-специальное образование в музыкально-педагогическом училище. Свою карьеру начала с работы в музыкальном классе Башкирского института, где занимала должность методиста и педагога. Через некоторое время женщина пошла путем журналиста и уже в начале 1996 года поступила на работу в ТРК «Башкортостан». Работала как ведущий на радио, вела известные проекты в Уфе, одним из которых была программа «Гость».