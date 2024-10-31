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Posted 31 октября, 12:46

Published 31 октября, 12:46

Modified 31 октября, 12:49

Updated 31 октября, 12:49

Именитый журналист скончался в Уфе

Тяжелая болезнь погубила ветерана радио в Башкирии

31 октября 2024, 12:46
Фото: 1MI.

Именитый журналист скончался в Уфе

Стало известно, что из жизни ушел известный журналист и композитор, сообщил в четверг, 31 октября, глава Альшеевского района Дамир Мустафин.

После длительного лечения и борьбы с болезнью скончался заслуженный работник культуры Башкортостана Нурия Абдуллина. Всем она известна благодаря работе на радио «Юлдаш», а также в создании различных песен и их исполнений.

Нурия Абдуллина родилась 15 марта в 1967 году в деревне Баязитово. С юных лет увлекалась музыкой и, следуя творческому пути, получила средне-специальное образование в музыкально-педагогическом училище. Свою карьеру начала с работы в музыкальном классе Башкирского института, где занимала должность методиста и педагога. Через некоторое время женщина пошла путем журналиста и уже в начале 1996 года поступила на работу в ТРК «Башкортостан». Работала как ведущий на радио, вела известные проекты в Уфе, одним из которых была программа «Гость».

В 2018 году при посещении врача радиоведущей поставили диагноз — острый миелобластный лейкоз. Но, несмотря на свою болезнь, женщина проходила химиотерапию и хотела поскорее вернуться на радио, продолжая заниматься творчеством.

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Прощание состоится 1 ноября в Телецентре Уфы в 10 утра, после чего гроб будет отвезен на родину ведущей в деревню Баязитово, где ее и похоронят.

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