Тяжелая болезнь погубила ветерана радио в Башкирии

Posted 31 октября, 12:46
Published 31 октября, 12:46
Modified 31 октября, 12:49
Updated 31 октября, 12:49
После длительного лечения и борьбы с болезнью скончался заслуженный работник культуры Башкортостана Нурия Абдуллина. Всем она известна благодаря работе на радио «Юлдаш», а также в создании различных песен и их исполнений.
Нурия Абдуллина родилась 15 марта в 1967 году в деревне Баязитово. С юных лет увлекалась музыкой и, следуя творческому пути, получила средне-специальное образование в музыкально-педагогическом училище. Свою карьеру начала с работы в музыкальном классе Башкирского института, где занимала должность методиста и педагога. Через некоторое время женщина пошла путем журналиста и уже в начале 1996 года поступила на работу в ТРК «Башкортостан». Работала как ведущий на радио, вела известные проекты в Уфе, одним из которых была программа «Гость».
В 2018 году при посещении врача радиоведущей поставили диагноз — острый миелобластный лейкоз. Но, несмотря на свою болезнь, женщина проходила химиотерапию и хотела поскорее вернуться на радио, продолжая заниматься творчеством.
Прощание состоится 1 ноября в Телецентре Уфы в 10 утра, после чего гроб будет отвезен на родину ведущей в деревню Баязитово, где ее и похоронят.