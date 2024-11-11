«Ушла легенда, ушла эпоха»: Башкирия скорбит о поэтессе

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Posted 11 ноября, 05:43

Published 11 ноября, 05:43

Modified 11 ноября, 08:45

Updated 11 ноября, 08:45

В Башкирии скончалась знаменитая учительница

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11 ноября 2024, 05:43
Фото: tg/Руслан Хабибов.

В Башкирии скончалась знаменитая учительница

В Башкортостане прощаются с Газимой Якуповой, сообщает в понедельник, 11 ноября, и. о. министра спорта региона Руслан Хабибов.

Газима Якупова родилась в 1929 году в селе Карача-Елга. По данным из открытых источников, окончив семилетку, Газима поступила в Кушнаренковское педагогическое училище, после чего начала свою педагогическую карьеру в Илишевском районе. Она работала учительницей, прививая детям любовь к знаниям.

В 1950 году судьба свела её с Анваром Нурмухаметовичем, участником Великой Отечественной войны. В их семье родились трое детей: Данил, Лариса и Флорида. Газима Якупова была не только учительницей, но и поэтессой. В своих произведениях она подчеркивает важность семейных связей.

— Всегда окружала свою семью вниманием и заботой, учила трудолюбию и стойкости, помогала мудрыми советами. Она навсегда останется в нашей памяти и сердцах. А её душа — в её стихотворениях, — пишет Руслан Хабибов.

Прощание с Газимой Нигматзяновной состоялось в воскресенье, 10 ноября.

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