«Ушла легенда, ушла эпоха»: Башкирия скорбит о поэтессе

Posted 11 ноября, 05:43
Published 11 ноября, 05:43
Modified 11 ноября, 08:45
Updated 11 ноября, 08:45
Газима Якупова родилась в 1929 году в селе Карача-Елга. По данным из открытых источников, окончив семилетку, Газима поступила в Кушнаренковское педагогическое училище, после чего начала свою педагогическую карьеру в Илишевском районе. Она работала учительницей, прививая детям любовь к знаниям.
В 1950 году судьба свела её с Анваром Нурмухаметовичем, участником Великой Отечественной войны. В их семье родились трое детей: Данил, Лариса и Флорида. Газима Якупова была не только учительницей, но и поэтессой. В своих произведениях она подчеркивает важность семейных связей.
— Всегда окружала свою семью вниманием и заботой, учила трудолюбию и стойкости, помогала мудрыми советами. Она навсегда останется в нашей памяти и сердцах. А её душа — в её стихотворениях, — пишет Руслан Хабибов.
Прощание с Газимой Нигматзяновной состоялось в воскресенье, 10 ноября.
Как ранее сообщал Mkset, руководитель администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов рассказал историю удивительной женщины, которая отметила свой 100-летний юбилей.