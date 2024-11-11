«Ушла легенда, ушла эпоха»: Башкирия скорбит о поэтессе

В 1950 году судьба свела её с Анваром Нурмухаметовичем, участником Великой Отечественной войны. В их семье родились трое детей: Данил, Лариса и Флорида. Газима Якупова была не только учительницей, но и поэтессой. В своих произведениях она подчеркивает важность семейных связей.