Знаменитый врач скончался в Уфе

Жулдыбай Иржанов был главным врачом больницы № 18 с 2015 по 2021 год. Он заслуженно получил титул Заслуженного врача Республики Башкортостан и обладал степенью кандидата медицинских наук. В период его руководства учреждением были осуществлены важные изменения. В частности, в 2016 году на базе поликлиники № 2 был открыт современный Центр здоровья, оборудованный по последнему слову техники.