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Posted 6 октября, 17:26

Published 6 октября, 17:26

Modified 6 октября, 18:14

Updated 6 октября, 18:14

Знаменитый врач скончался в Уфе

Знаменитый врач скончался в Уфе

6 октября 2024, 17:26
Фото: 1MI
Городская клиническая больница №18 сообщила о месте и времени прощания с бывшим руководителем учреждения здравоохранения Жулдыбаем Иржановым, умершим

Жулдыбай Аккеренович Иржанов ушёл из жизни. Он занимал должность руководителя ГКБ №18 с 2015 по 2021 год. Прощальная церемония пройдет 7 октября с 9:00 до 11:00 в Доме культуры медиков по адресу: ул. Достоевского, д. 132, корп. 3.

Жулдыбай Иржанов был главным врачом больницы № 18 с 2015 по 2021 год. Он заслуженно получил титул Заслуженного врача Республики Башкортостан и обладал степенью кандидата медицинских наук. В период его руководства учреждением были осуществлены важные изменения. В частности, в 2016 году на базе поликлиники № 2 был открыт современный Центр здоровья, оборудованный по последнему слову техники.

Кроме того, в 2019 году больница получила лицензию на предоставление высокотехнологичной медицинской помощи в области сердечно-сосудистой хирургии. С тех пор успешно работает отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, где установлен современный ангиограф.

— Приносим искренние соболезнования родным и близким Жулдыбая Аккереновича. Его память навсегда останется в наших сердцах, — сообщила администрация горбольницы №18 Уфы.

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