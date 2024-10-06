Знаменитый врач скончался в Уфе

Posted 6 октября, 17:26
Published 6 октября, 17:26
Modified 6 октября, 18:14
Updated 6 октября, 18:14
Жулдыбай Аккеренович Иржанов ушёл из жизни. Он занимал должность руководителя ГКБ №18 с 2015 по 2021 год. Прощальная церемония пройдет 7 октября с 9:00 до 11:00 в Доме культуры медиков по адресу: ул. Достоевского, д. 132, корп. 3.
Жулдыбай Иржанов был главным врачом больницы № 18 с 2015 по 2021 год. Он заслуженно получил титул Заслуженного врача Республики Башкортостан и обладал степенью кандидата медицинских наук. В период его руководства учреждением были осуществлены важные изменения. В частности, в 2016 году на базе поликлиники № 2 был открыт современный Центр здоровья, оборудованный по последнему слову техники.
Кроме того, в 2019 году больница получила лицензию на предоставление высокотехнологичной медицинской помощи в области сердечно-сосудистой хирургии. С тех пор успешно работает отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, где установлен современный ангиограф.
— Приносим искренние соболезнования родным и близким Жулдыбая Аккереновича. Его память навсегда останется в наших сердцах, — сообщила администрация горбольницы №18 Уфы.