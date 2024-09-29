Панихида уфимского известного журналиста состоится в понедельник

Трагическая утрата Вильдана Галина оставила глубокий след в сердцах его коллег и друзей. Он был не только профессионалом своего дела, но и человеком с благородной душой, всегда готовым прийти на помощь и поддержать. Множество людей, работая с ним, отмечают его внимательность к деталям и стремление к совершенству, что способствовало развитию телерадиокомпании и журналистики в республике.