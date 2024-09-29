Панихида уфимского известного журналиста состоится в понедельник

Posted 29 сентября, 12:14
Published 29 сентября, 12:14
Modified 29 сентября, 12:16
Updated 29 сентября, 12:16
Гражданская панихида и прощание с замдиректора телерадиокомпании ГТРК «Башкортостан» Вильданом Галиным состоятся в понедельник, 30 сентября, в 10:00 перед зданием Телецентра (ул. Гафури, 9/1, Уфа). Он скончался 28 сентября 2024 года на 46-м году жизни. Об этой скорбной новости сообщили его близкие родственники. Причины смерти не раскрываются.
Вильдан Галин родился 23 июля 1979 года. Галин посвятил свою жизнь журналистике, начав карьеру после завершения учебы в Башкирском государственном университете в 2001 году с работы на радио, а затем перейдя на телевидение. Спустя 17 лет он занял должность заместителя директора телерадиокомпании ГТРК «Башкортостан». В 2023 году за вклад в развитие журналистики Галин был награжден высоким профессиональным званием регионального уровня — «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан».
У Вильдана остались супруга и две дочери.
Трагическая утрата Вильдана Галина оставила глубокий след в сердцах его коллег и друзей. Он был не только профессионалом своего дела, но и человеком с благородной душой, всегда готовым прийти на помощь и поддержать. Множество людей, работая с ним, отмечают его внимательность к деталям и стремление к совершенству, что способствовало развитию телерадиокомпании и журналистики в республике.
Вильдану всегда удавалось находить общий язык с людьми, что делает его утрату особенно горькой. Он с уважением относился к каждому, ценил мнение коллег и вдохновлял окружающих своим примером. Его творчество и служение профессии навсегда останутся в памяти тех, кто имел честь работать рядом.
Церемония прощания, намеченная на понедельник, станет данью памяти человеку, который оставил значимый след в жизни многих. Близкие, друзья и коллеги соберутся, чтобы вспомнить о лучших качествах Вильдана, поделиться историями и выразить соболезнования его семье. В это трудное время они почувствуют поддержку друг друга и укрепят память о человеке, который отдал все свои силы своей любимой деятельности.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии прошли церемонии прощания с погибшими в зоне СВО бойцами.
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