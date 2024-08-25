«Сегодня большое горе»: в Башкирии простились со светлым человеком

Борис Мелкоедов начал запись в своем онлайн-канале с фразы «Сегодня большое горе для района». Публикация посвящена памяти жителя села Юмагужино Зилаирского района Башкирии — Радику Юмагулову. Мужчина погиб при выполнении воинского долга в зоне Специальной военной операции. Дата и обстоятельства гибели, также род войск, в публикации чиновника нее уточняются. Известно, что на прощание с земляком, которое проходило в воскресенье, 25 августа, пришло почти всё село.