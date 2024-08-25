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«Сегодня большое горе»: в Башкирии простились со светлым человеком

«Сегодня большое горе»: в Башкирии простились со светлым человеком

25 августа 2024, 18:57
Фото: Борис Мелкоедов
Глава администрации Зилаирского района Республики Башкортостан Борис Мелкоедов растрогал подписчиков печальным постом в Telegram.

Борис Мелкоедов начал запись в своем онлайн-канале с фразы «Сегодня большое горе для района». Публикация посвящена памяти жителя села Юмагужино Зилаирского района Башкирии — Радику Юмагулову. Мужчина погиб при выполнении воинского долга в зоне Специальной военной операции. Дата и обстоятельства гибели, также род войск, в публикации чиновника нее уточняются. Известно, что на прощание с земляком, которое проходило в воскресенье, 25 августа, пришло почти всё село.

— Россия, Башкортостан держатся на таких ребятах как Радик, — считает глава администрации Зилаирского района Республики Башкортостан Борис Мелкоедов.

Свой пост чиновник завершил фразой на башкирском языке: «Пусть земля будет легкой, а душа — в раю».

Также в воскресенье, 25 августа, в Аскинском районе Башкирии прошла церемония прощания с командиром роты и бойцом ССО: там похоронили Эдуарда Мустафина. Мужественный военный, чья доблесть была отмечена наградами, оказался другом детства и соседом главы Аскинского района Диниса Юсупова.

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Напомним, ранее Президент России Владимир Путин наградил сержанта из Башкирии.

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