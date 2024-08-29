Убитую на Маврикии красотку привезли в Башкирию

Полиция арестовала Пурьявирсингха Сундура по подозрению в убийстве молодой женщины. Его признания шокировали общественность: инженер подготовился к встрече с девушкой заранее и взял с собой лопату, веревку и нож. На заброшенной парковке он нанес ей более 20 ножевых ранений и даже вырезал язычок и горло, чтобы она не могла кричать.