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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

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Updated Сегодня, 13:09

Убитую на Маврикии красотку привезли в Башкирию

Убитую на Маврикии красотку привезли в Башкирию

29 августа 2024, 13:07
Фото: Vk/Залия Шамигулова
В Башкирии пройдет прощание с Залией Шамигуловой, преподавательницей, трагически убитой на острове Маврикий, сообщает «Курс дела».

В среду, 28 августа 2024 года, было привезено тело Залии Шамигуловой, которой не стало в результате жестокого преступления на экзотическом острове Маврикий.

По данным туристических ассоциаций, российские туристы редко становятся жертвами преступлений за границей. Этот случай стал исключением из правил — убийство было совершено с особой жестокостью. Как выяснилось позже, местная полиция подтвердила тревожные опасения семьи после того, как тело Залии было найдено в безлюдном месте.

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Полиция арестовала Пурьявирсингха Сундура по подозрению в убийстве молодой женщины. Его признания шокировали общественность: инженер подготовился к встрече с девушкой заранее и взял с собой лопату, веревку и нож. На заброшенной парковке он нанес ей более 20 ножевых ранений и даже вырезал язычок и горло, чтобы она не могла кричать.

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Залия Шамигулова строила большие планы на будущее. Она мечтала о карьере и стремилась к новым путешествиям по миру.

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