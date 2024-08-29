Убитую на Маврикии красотку привезли в Башкирию

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В среду, 28 августа 2024 года, было привезено тело Залии Шамигуловой, которой не стало в результате жестокого преступления на экзотическом острове Маврикий.
По данным туристических ассоциаций, российские туристы редко становятся жертвами преступлений за границей. Этот случай стал исключением из правил — убийство было совершено с особой жестокостью. Как выяснилось позже, местная полиция подтвердила тревожные опасения семьи после того, как тело Залии было найдено в безлюдном месте.
Полиция арестовала Пурьявирсингха Сундура по подозрению в убийстве молодой женщины. Его признания шокировали общественность: инженер подготовился к встрече с девушкой заранее и взял с собой лопату, веревку и нож. На заброшенной парковке он нанес ей более 20 ножевых ранений и даже вырезал язычок и горло, чтобы она не могла кричать.
Залия Шамигулова строила большие планы на будущее. Она мечтала о карьере и стремилась к новым путешествиям по миру.