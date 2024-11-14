Пропавшие дети

Ушли под лед: что известно о таинственном исчезновении подростков в Уфе

В Уфе накануне нашли тело одного из пропавших в марте друзей-подростков. Спасатели с первого дня исчезновения детей ежедневно вели поиски, до недавних пор единственными зацепками за все это время оставались ботинок одного из подростков и рюкзаки ребят. Mkset восстанавливает хронологию трагедии.