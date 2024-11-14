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Пропавшие дети

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Ноябрь
Поиски пропавшего подростка свернули в Уфе
14 ноября, 08:02
Июль
Видео. Поиски ребёнка в шлюзах прекращены в Башкирии
В ходе поисковой операции, волонтеры обнаружили тело 7-летнего мальчика, который пропал в реке Белая 9 июля 2024 года, сообщает Госкомитет по ЧС РБ.
12 июля, 13:20
Семилетнего мальчика течением занесло под шлюзы в Башкирии
9 июля, 12:26
Июнь
Пропавшие в Башкирии девочки найдены живыми
3 июня, 13:30
Две школьницы пропали в Башкирии
3 июня, 06:57
Май
Тело пропавшего подростка опознали
27 мая, 10:25
Ушли под лед: что известно о таинственном исчезновении подростков в Уфе
В Уфе накануне нашли тело одного из пропавших в марте друзей-подростков. Спасатели с первого дня исчезновения детей ежедневно вели поиски, до недавних пор единственными зацепками за все это время оставались ботинок одного из подростков и рюкзаки ребят. Mkset восстанавливает хронологию трагедии.
27 мая, 06:04
В Стерлитамаке лифт с девочкой внутри пролетел десять этажей
23 мая, 09:48
В Уфе прекратили поиски сбежавших из детдома подростков
22 мая, 05:22
Житель Уфы оставил маленькую девочку одну в подъезде
21 мая, 15:32
В Уфе больше месяца ищут пропавших у реки подростков
Спасатели Башкирии подвели итоги 34 дня поиска пропавших 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова.
2 мая, 16:12
Апрель
В Уфе сворачивают штаб по поиску двоих пропавших подростков
В Уфе с 22 апреля сворачивают штаб по поиску пропавших 14-летнего Павла Паличева и 13-летнего Дамира Адигамова. Об этом сообщает отряд «ЛизаАлерт».
22 апреля, 03:41
Седьмой день поисков подростков в Уфе: водолазы остановились
В управлении гражданской защиты Уфы подвели итоги седьмого дня поисков пропавших подростков.
5 апреля, 13:57
На самое дно: итоги шестого дня поисков пропавших детей в Уфе
В Уфе подвели итоги шестого дня поисков пропавших детей. Подробности опубликовали в управлении гражданской защиты города.
4 апреля, 14:33
В Уфе пропали двое детей: итоги пятого дня поисков
В столице Башкирии продолжаются поиски 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Сегодня, 4 апреля, спасатели подвели итоги пятого дня поисков.
3 апреля, 14:40

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