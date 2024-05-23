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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Лифт с ребенком рухнул с 10 этажа в Башкирии

В Стерлитамаке лифт с девочкой внутри пролетел десять этажей

23 мая 2024, 09:48
Фото: 1MI

Лифт с ребенком рухнул с 10 этажа в Башкирии

Девочку, пострадавшую в результате падения, госпитализировали с серьезными травмами, сообщил источник в службе спасения Стерлитамака.

Лифтовая кабина сорвалась с десятого этажа жилого дома в Стерлитамаке. В момент падения внутри находилась девочка. Она получила серьезные травмы.

Сообщается, что инцидент произошел, когда девочка собиралась к репетитору. Покинув квартиру, она зашла в лифт — в этот момент он резко рухнул на десять этажей вниз. На шум и грохот в подъезде отреагировали соседи, поспешившие прийти на помощь девочке.

По предварительной информации, у неё диагностировано сотрясение и перелом позвоночника.

 — У девочки серьезные повреждения нижних конечностей, возможные повреждения внутренних органов, переломы и ушибы. Она находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас пытаются ее стабилизировать, — сообщили Mkset в медицинский службе Стерлитамака.
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Башкирия#Стерлитамак#Медицина#Дети#Башкортостан#Новости Башкирии#Скорая помощь#Служба спасения#Лифт#Пропавшие дети
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