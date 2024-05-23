В Стерлитамаке лифт с девочкой внутри пролетел десять этажей

Сообщается, что инцидент произошел, когда девочка собиралась к репетитору. Покинув квартиру, она зашла в лифт — в этот момент он резко рухнул на десять этажей вниз. На шум и грохот в подъезде отреагировали соседи, поспешившие прийти на помощь девочке.