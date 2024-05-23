В Стерлитамаке лифт с девочкой внутри пролетел десять этажей

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Лифтовая кабина сорвалась с десятого этажа жилого дома в Стерлитамаке. В момент падения внутри находилась девочка. Она получила серьезные травмы.
Сообщается, что инцидент произошел, когда девочка собиралась к репетитору. Покинув квартиру, она зашла в лифт — в этот момент он резко рухнул на десять этажей вниз. На шум и грохот в подъезде отреагировали соседи, поспешившие прийти на помощь девочке.
По предварительной информации, у неё диагностировано сотрясение и перелом позвоночника.
— У девочки серьезные повреждения нижних конечностей, возможные повреждения внутренних органов, переломы и ушибы. Она находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас пытаются ее стабилизировать, — сообщили Mkset в медицинский службе Стерлитамака.