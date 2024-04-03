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Published Сегодня, 14:40

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В Уфе подвели итоги пятого дня поиска пропавших подростков

В Уфе пропали двое детей: итоги пятого дня поисков

3 апреля 2024, 14:40
Фото: PxHere

В Уфе подвели итоги пятого дня поиска пропавших подростков

В столице Башкирии продолжаются поиски 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Сегодня, 4 апреля, спасатели подвели итоги пятого дня поисков.

На сегодняшний день водолазами было обследовано 8,6 тысяч кв. метров акватории реки Белой. Кроме того, сотрудники МЧС на воздушной подушке проплыли 15 км вдоль берега водоема.

В публичном отчете Управления гражданской защиты Уфы также сказано, что спасатели изучили 800 метров дна с помощью видеокомплекса и 2300 м с открытой воды.

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В поисках принимают участие, помимо оперативных служб, члены поисковых отрядов и местные жители. Подростков пытаются найти сотни горожан и жителей республики.

Напомним, Павел и Дамир ушли из дома 30 марта и не вернулись. Ранее на реке Белой были найдены портфели школьников и сапог одного из пропавших мальчиков.

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#Уфа#Спасатели#Поиски#МЧС#Пропавшие дети
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