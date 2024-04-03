В Уфе пропали двое детей: итоги пятого дня поисков

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
На сегодняшний день водолазами было обследовано 8,6 тысяч кв. метров акватории реки Белой. Кроме того, сотрудники МЧС на воздушной подушке проплыли 15 км вдоль берега водоема.
В публичном отчете Управления гражданской защиты Уфы также сказано, что спасатели изучили 800 метров дна с помощью видеокомплекса и 2300 м с открытой воды.
В поисках принимают участие, помимо оперативных служб, члены поисковых отрядов и местные жители. Подростков пытаются найти сотни горожан и жителей республики.
Напомним, Павел и Дамир ушли из дома 30 марта и не вернулись. Ранее на реке Белой были найдены портфели школьников и сапог одного из пропавших мальчиков.