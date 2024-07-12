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Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 13:39

Поиски ребёнка в шлюзах прекращены в Башкирии

Поиски ребёнка в шлюзах прекращены в Башкирии

12 июля 2024, 13:20
Фото: Госкомитет по ЧС РБ
В ходе поисковой операции, волонтеры обнаружили тело 7-летнего мальчика, который пропал в реке Белая 9 июля 2024 года, сообщает Госкомитет по ЧС РБ.
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Дети

Интенсивные поиски велись каждый день как на акватории реки, так и по береговой линии. В них были задействованы спасатели Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, пожарные Белорецкого металлургического комбината, а также волонтеры.

Всего в поисках участвовало более 350 человек. Тело ребенка обнаружили на дне реки в 800 метрах ниже по течению.

Напомним, трагедия произошла вечером 9 июля, когда четверо подростков купались в реке. 7-летнего мальчика потащило течением, и он зацепился за металлическую трубу, которая торчала из воды. Другой мальчик пытался спасти тонущего друга, но до него не дотянулся. В итоге ребенок ушел под воду во время открытия шлюзов.

Видео: Госкомитет по ЧС РБ
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