Поиски ребёнка в шлюзах прекращены в Башкирии

Напомним, трагедия произошла вечером 9 июля, когда четверо подростков купались в реке. 7-летнего мальчика потащило течением, и он зацепился за металлическую трубу, которая торчала из воды. Другой мальчик пытался спасти тонущего друга, но до него не дотянулся. В итоге ребенок ушел под воду во время открытия шлюзов.