Поиски ребёнка в шлюзах прекращены в Башкирии

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Интенсивные поиски велись каждый день как на акватории реки, так и по береговой линии. В них были задействованы спасатели Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, пожарные Белорецкого металлургического комбината, а также волонтеры.
Всего в поисках участвовало более 350 человек. Тело ребенка обнаружили на дне реки в 800 метрах ниже по течению.
Напомним, трагедия произошла вечером 9 июля, когда четверо подростков купались в реке. 7-летнего мальчика потащило течением, и он зацепился за металлическую трубу, которая торчала из воды. Другой мальчик пытался спасти тонущего друга, но до него не дотянулся. В итоге ребенок ушел под воду во время открытия шлюзов.