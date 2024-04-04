На самое дно: итоги шестого дня поисков пропавших детей в Уфе

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Водолазы исследовали семь тысяч квадратных метров акватории реки Белой. Они погрузились в самое глубокое место за все время поисков — в пятиметровую яму. Начиная с трех метров, видимость приближалась к нулю. Из-за начавшегося половодья не видно практически ничего. В результате водолазам приходится действовать на ощупь.
Также обследовались 40 км берега на судне на воздушной подушке и 300 «квадратов» дна при помощи видеокомплекса.
Ранее стало известно, что Павел Паличев и Дамир Адигамов пропали еще 30 марта. Дети отправились из дома гулять в сторону леса на улице Шафиева, но потом у реки нашли их портфели. Через несколько обнаружился сапог. Власти Уфы просят помощи в поисках.