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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Водолазы опустились в самое глубокое место ради поиска детей в Уфе

На самое дно: итоги шестого дня поисков пропавших детей в Уфе

4 апреля 2024, 14:33
Фото: Управление гражданской защиты Уфы

Водолазы опустились в самое глубокое место ради поиска детей в Уфе

В Уфе подвели итоги шестого дня поисков пропавших детей. Подробности опубликовали в управлении гражданской защиты города.
Сюжет
Дети

Водолазы исследовали семь тысяч квадратных метров акватории реки Белой. Они погрузились в самое глубокое место за все время поисков — в пятиметровую яму. Начиная с трех метров, видимость приближалась к нулю. Из-за начавшегося половодья не видно практически ничего. В результате водолазам приходится действовать на ощупь.

Что видят водолазы в реке БелойЧто видят водолазы в реке Белой
Что видят водолазы в реке Белой
Фото: Управление гражданской защиты Уфы

Также обследовались 40 км берега на судне на воздушной подушке и 300 «квадратов» дна при помощи видеокомплекса.

Ранее стало известно, что Павел Паличев и Дамир Адигамов пропали еще 30 марта. Дети отправились из дома гулять в сторону леса на улице Шафиева, но потом у реки нашли их портфели. Через несколько обнаружился сапог. Власти Уфы просят помощи в поисках.

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#Происшествия#Уфа#Дети#Марина Шорина#Пропавшие дети
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