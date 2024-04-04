На самое дно: итоги шестого дня поисков пропавших детей в Уфе

Водолазы исследовали семь тысяч квадратных метров акватории реки Белой. Они погрузились в самое глубокое место за все время поисков — в пятиметровую яму. Начиная с трех метров, видимость приближалась к нулю. Из-за начавшегося половодья не видно практически ничего. В результате водолазам приходится действовать на ощупь.