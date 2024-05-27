Ушли под лед: что известно о таинственном исчезновении подростков в Уфе

С первого дня отрабатывалась, помимо прочих, наиболее очевидная версия исчезновения ребят — мальчики захотели пройтись по замерзшему льду, который в итоге треснул. Высказывалось также предположение, что один из подростков начал тонуть, а второй — бросился к нему на помощь, но в итоге сам угодил под воду. Эксперт в разговоре с Mkset также высказывал предположение, что ребят унесло сильным течением.