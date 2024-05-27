Ушли под лед: что известно о таинственном исчезновении подростков в Уфе

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
В последний раз подростков видели 30 марта. Паша и Дамир рассказали родителям, что хотят погулять вблизи «Чайки» — базы отдыха примерно в километре от реки Белой. Водоем от лагеря отделяют лес и железная дорога. Загулявшись, парни, судя по всему, пошли к реке — на ее берегу спасатели впоследствии обнаружили их ранцы.
Весь день родители не могли дозвониться до своих детей. Настоящая паника началась, когда начало темнеть, а подростки все не выходили на связь. Напуганные родители обратились к спасателям, в городе объявили поиски и начали сбор волонтеров. Сотрудники оперативных служб с добровольцами начали прочесывать местность вокруг лагеря. Единственную зацепку — портфели, нашли под утро.
Как рассказывали журналистам родители парней, мальчики подружились во время обучения в «шестом» лицее. Позже Дамира отправили учиться в другую школу неподалеку — подросток ходил в кадетский корпус школы №88. Несмотря на это, ребята продолжили общаться. Среди прочего, их связывало увлечение туризмом и спортивным ориентированием. Возможно, по этой причине подростки так уверенно решили пойти через лес и труднопроходимую местность.
С первого дня отрабатывалась, помимо прочих, наиболее очевидная версия исчезновения ребят — мальчики захотели пройтись по замерзшему льду, который в итоге треснул. Высказывалось также предположение, что один из подростков начал тонуть, а второй — бросился к нему на помощь, но в итоге сам угодил под воду. Эксперт в разговоре с Mkset также высказывал предположение, что ребят унесло сильным течением.
— То место, где на берегу нашли рюкзаки мальчишек, находится сразу за Затонским мостом и микрорайоном «8 марта». Река там набирает быстрый ход, течение сильное, а метров через триста-четыреста есть остров посередине. Русло реки обходит его слева, а береговое течение идёт по правой стороне реки, где нашли рюкзаки детей. Течение упирается в покрытую льдом протоку.
Когда прошло несколько дней поисков, а детей так и не нашли, версия о гибели становилась все правдоподобнее. Шокированные родители школьников до последнего отказывались верить в такой исход и не теряли надежды в благополучном завершении истории. Высказывались предположения о том, что ребят могли похитить и удерживать неизвестные.
— У нас полное доверие с детьми. Если где-то нашкодят, то обязательно придут и расскажут. Об этом я всегда узнаю первая. Секретов не было. Он прежде всего думает о моем здоровье и моем самочувствие. Потому что прекрасно понимает, сколько я в них вкладываю. Это не пустые слова, он действительно такой — «маленький мужичок». Серьезный, ответственный, добросовестный, честный, — рассказывала мать одного из ребят UFA1.RU
Спасатели ни на один день не прекращали поиски детей. Были исследованы десятки тысяч «квадратов» акватории реки Белой, ежедневно публиковались сводки спасателей о проделанной работе. Спустя время в водоеме нашли ботинок, принадлежавший одному из подростков.
Дополнительные трудности при поисках создавала паводковая обстановка. На седьмой день водолазам пришлось временно прекратить погружения. Оперативный штаб при этом продолжал работать до последней недели апреля.
Как сообщали городские СМИ в воскресенье, 26 мая, спасатели нашли тело пропавшего ребенка у спуска Дежневской лестницы в парке Победы. Мать школьника опознала одежду на бездыханном теле сына. Официальных подтверждений личности подростка пока не было. «Инсайдерские» телеграм-каналы утверждают, что тело может принадлежать Павлу.
— Говорить с уверенностью — он или не он, можно будет только после заключения судмедэкспертизы, — пояснили в Следственном комитете.