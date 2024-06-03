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Две школьницы пропали в Башкирии

Две школьницы пропали в Башкирии

3 июня 2024, 06:57
Фото: 1MI
Девочки могут находиться в Иглинском районе либо его окрестностях, сообщает «Поиск детей — Уфа».

Двое 14-летних девочек пропали под Уфой в Башкирии в День защиты детей. Приятельницы Амалия Морякова и Арина Сулейманова ушли из дома в субботу, 1 июня. Девочки проживали в селе Миловка Уфимского района. По информации регионального общественного движения «Поиск детей — Уфа», сейчас они могут находиться на территории села Иглино.

Фото: POO «Поиск детей-Иглино"/ VK.com

Есть версия, что причиной, по которой девочки сбежали, якобы мог стать случившийся накануне конфликт с родственниками.

Если Вы обладаете информацией о разыскиваемых, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (347) 279-49-34, дежурная часть МВД по Республике Башкортостан 8 (347) 279-39-02, 02 (102 — с мобильного), телефон доверия МВД по РБ 8 (347) 279-32-92, 02 или в ближайшее отделение полиции.

Дежурный номер РОО «Поиск Детей — Башкортостан»

8-927-969-89-19

8-917-383-56-87

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