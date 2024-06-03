Две школьницы пропали в Башкирии

Двое 14-летних девочек пропали под Уфой в Башкирии в День защиты детей. Приятельницы Амалия Морякова и Арина Сулейманова ушли из дома в субботу, 1 июня. Девочки проживали в селе Миловка Уфимского района. По информации регионального общественного движения «Поиск детей — Уфа», сейчас они могут находиться на территории села Иглино.