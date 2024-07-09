Семилетнего мальчика течением занесло под шлюзы в Башкирии

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
По предварительной информации, в районе шлюза на реке Белой в Благовещенске гуляла компания из трёх детей. Один их них, семилетний мальчик, в какой-то момент оступился и упал в воду, после чего сильным течением его занесло под шлюзы.
Поисками ребенка в настоящий момент занимаются экстренные службы, сообщили в МЧС.
Напомним, ранее в Башкирии утонула 10-летняя девочка. Вместе с подругой она отправилась искупаться на близлежащий карьер: девочка занырнула в воду, но больше над её поверхностью так и не показалась. Её спутница, испугавшись, сбежала с места происшествия.