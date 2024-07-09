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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Семилетнего мальчика течением занесло под шлюзы в Башкирии

Семилетнего мальчика течением занесло под шлюзы в Башкирии

9 июля 2024, 12:26
Фото: 1MI
Инцидент произошел на реке Белой в Благовещенске во вторник, 9 июля, сообщили Mkset в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительной информации, в районе шлюза на реке Белой в Благовещенске гуляла компания из трёх детей. Один их них, семилетний мальчик, в какой-то момент оступился и упал в воду, после чего сильным течением его занесло под шлюзы.

Фото: МЧС по РБ

Поисками ребенка в настоящий момент занимаются экстренные службы, сообщили в МЧС.

Напомним, ранее в Башкирии утонула 10-летняя девочка. Вместе с подругой она отправилась искупаться на близлежащий карьер: девочка занырнула в воду, но больше над её поверхностью так и не показалась. Её спутница, испугавшись, сбежала с места происшествия.

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